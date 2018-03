D-Link DCS-8000LH – test kamerki smart home

Dzisiaj przyjrzymy się kompaktowej kamerce do monitoringu pomieszczeń od firmy D-Link. Dokładnie mowa o modelu DCS-8000LH, który jest wyposażony w diody podczerwieni, czujniki dźwięku i ruchu oraz system wysyłania powiadomień. Sprzęt ten ma za zadanie sprawić, że nasze poczucie bezpieczeństwa znacząco wzrośnie i będziemy mogli kontrolować co się właśnie dzieje w naszym domu, bądź biurze. Jeżeli więc zastanawiasz się czy jest to sprzęt odpowiedni do Twoich potrzeb i czy warto wydać na niego około 250 złotych, to zapraszamy do przeczytania poniższej recenzji.