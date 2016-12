D-Link DAP-1365 – test wzmacniacza

Sygnał w naszym biurze po niedawnej wymianie routerów uległ zdecydowanej poprawie, ale nadal nie sięga w niektóre miejsca, gdzie powinien. Postanowiliśmy spróbować rozwiązać ten problem za pomocą urządzenia DAP-1365, które dostarczył nam D-Link.

Nowość przyjechała do nas zapakowana w niewielkie pudełko. W środku znaleźliśmy tylko tytułowy sprzęt. Nie było tutaj żadnej instrukcji obsługi poza informacjami, które możemy przeczytać z pudełka. Są one jednak w języku angielskim. Dowiadujemy się stąd, że sprzęt jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami szyfrowania jak WPA2, WPA i WEP. Na jego pokładziemy mamy gniazdo elektryczne, dzięki czemu nie stracimy wolnego miejsca w ścianie.

Na obudowie wzmacniacza widzimy wskaźnik sygnały, który ułatwia i zdecydowanie przyspiesza znalezienie optymalnej lokalizacji do podłączenia sprzętu. Nie musimy już wykonywać niezliczonej liczby prób, ale wyłącznie obserwować diody i ich wskazania. Samo urządzenie ma bardzo elegancki i zarazem prosty wygląd. Całość jest w białym kolorze. W dolnej części mamy niewielkie otwory wentylacyjne.



Nie ma jednak obaw, że nie poradzimy sobie z podłączeniem wzmacniacza. Cały proces sprowadza się do naciśnięcia przycisku WPS na routerze i na urządzeniu DAP-1365. Oczywiście wcześniej należy podłączyć je do gniazdka, które jest w zasięgu routera. Produkt D-Linka nie należy do wielkoludków, ponieważ jego wymiary to 92 x 67 x 59.55 mm, a waga to zaledwie 144 gramy. Pobiera on moc w graniach 2,8 W.

Jeżeli nie mamy pod ręką akurat komputera, to dokładniejszą konfigurację możemy także przeprowadzić za pomocą aplikacji mobilnej QRS Mobile na naszym telefonie lub tablecie z systemem Android, bądź iOS. My jednak zrobiliśmy to standardowo na pececie. Wystarczy wyszukać sieć bezprzewodową o nazwie DAP-1320 i wpisać jej hasło. To znajdziemy na dołączonej karcie konfiguracyjnej i na wzmacniaczu.

Kolejnym krokiem jest wejście w przeglądarkę stron www i wpisanie adresu http: //dlinkap.local/. Wpisujemy login, a hasło zostawiamy puste. Następnie z listy dostępnych sieci bezprzewodowych wybieramy tę, którą chcemy podłączyć do naszego repetera. Dalej podajemy jej hasło. Po tym DAP-1320 będzie nadawał połączenie WiFi z rouera, jako przedłużenie sieci WiFi. Jeżeli wszystko zrobiliśmy dobrze, to pomiędzy routerem, a DAP-1320 pojawi się zielony znaczek.

Panel administracyjny daje nam podstawowe informacje o połączeniu. Możemy tutaj zmienić hasło czy zaktualizować oprogramowanie. Poza tym zapisywane są statystyki dotyczące połączenia.

Od tej pory Internet bezprzewodowy rzeczywiście działał stabilnie nawet w miejscach, gdzie wcześniej były problemy z uzyskaniem połączenia. Cała konfiguracja zajęła nam kilka minut. Model, który testowaliśmy obsługuje częstotliwość 2,4 GHz (nie pozwala na pracę w paśmie 5 GHz). Na jego pokładzie mamy dwie anteny. Samo urządzonko jest małe i lekkie, przez co nie powinniśmy mieć problemu, żeby podłączyć je nawet w mniej dostępne gniazdko. Model ten nie obsługuje WiFi typu AC, ale tylko N. Producent przewidział tutaj także miejsce do podłączenia kabla Ethernet, dzięki czemu możemy przekształcić produkt D-Linka w osobisty hotspot WiFi. To bardzo przydatna funkcja, kiedy jesteśmy np. w hotelu.

Oczywiście postanowiliśmy zrobić testy. Pierwszy zrzut ekranu pokazuje wynik, kiedy połączenie sprawdziliśmy bezpośrednio z routera. Drugi obraz prezentuje wynik po połączeniu się z siecią za pomocą DAP-1365. Jak widzimy ping wzrósł o 1/3, a download spadł o mniej więcej tyle samo. Tylko upload utrzymał się na dokładnie takim samym poziomie.

Przetestowany przez nas wzmacniacz kosztuje obecnie w polskich sklepach około 150 złotych. To całkiem rozsądna kwota jak na sprzęt o tak szerokim zastosowaniu, bardzo dobrej jakości wykonania i przyjaznym oprogramowaniu. Poza tym konfiguracja DAP-1365 jest naprawdę banalnie prosta i po kilku minutach jest on gotowy do działania. Dokupienie takiego rozwiązania jest zdecydowanie lepsze, niż wymiana routera na nowy. Słowa te kierujemy głównie do laików, którzy nie potrzebują 90% funkcji routera, a cenią sobie przede wszystkim mocny i stabilny sygnał. Uważamy, że DAP-1365 to bardzo dobry wybór i przyznajemy mu naszą rekomendację.