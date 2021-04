Czytnik kart pamięci SD/SDHC/SDXC od HAMA - rzut okiem

Czytnik kart pamięci zapewne posiada większość z Was. Mamy je wbudowane w nasze laptopy, ale także możemy je dokupić już od kilkunastu złotych. Nawet kilka takich urządzeń znajduje się w naszej redakcji, ale ich jakość wykonania pozostawia wiele do życzenia. Dzisiaj przyjrzymy się produktowi marki Hama, który już przy pierwszym kontakcie bardzo nam się spodobał. Czy rzeczywiście warto wydać prawie 70 złotych na tego typu sprzęt? Czy to obsługa kart SD/SDHC/SDXC (również w wersji micro) jest w obecnym czasie wystarczająca? Postanowiliśmy to sprawdzić.

Sprzęt przyjechał od nas zapakowany w elegancki pudełko, na którym znajdujemy kilka szczegółów technicznych. Okazuje się, że czytnik obsłuży karty o maksymalnej pojemności 2 TB, a podłączamy go do komputera/smartfona/tabletu za pomocą wejścia USB typu C.

Sam czytnik ma niewielkie gabaryty i został utrzymany w szarej kolorystyce. Jest on wykonany z aluminium i robi naprawdę świetne wrażenie – urządzenie to powinno okazać się wytrzymałe nawet w przypadku upadku z większej wysokości. Z prawej strony, pod obudową zbudowana jest niebieska dioda LED, która świeci kiedy urządzenie pracuje. Całość jest naprawdę solidna, dobrze spasowana i prezentuje się jak produkt klasy premium.

Na froncie mamy gniazda dla najpopularniejszych formatów kart: SD/SDHC/SDXC oraz microSD/microSDHC/microSDXC. Oznacza to, że możemy tutaj rzeczywiście obsłużyć wszystkie karty, które stosowane są dzisiaj w naszych aparatach cyfrowych, smartfonach czy kamera monitoringu. Producent wspomina, że model ten gwarantuje szybkość transferu do 5 GB/s. Takie możliwości są uwarunkowane dzięki obustronnej wtyczce USB-C w standardzie 3.0. Kabel jest krótki, ale bardzo elastyczny, dzięki czemu łatwo go ułożyć i nie plącze się na biurku.

Urządzenie jest gotowe do pracy natychmiast po podłączeniu do komputera. Nie musimy instalować żadnych sterowników, ani oprogramowania. My nasze testy wykonaliśmy na komputerze Apple Macbook w wersji Air, który jest pozbawiony czytnika, a jego jedynym złączem jest USB-C. Nie można jednak zapominać, że porty USB-C są zgodne ze standardem Thunderbolt 3, a tym samym oferują ogromne możliwości. Są w stanie zastąpić wszystkie porty I/O jakie można było znaleźć w poprzednich generacjach.

Powyżej wyniki dla testu karty microSDXC Patriot V30 EP 128 GB

Powyżej wyniki dla karty pamięci Verbatim SDHC 32 GB

Na koniec odpowiemy sobie na pytanie, do kogo ten sprzęt został przeznaczony. Z pewnością nie jest to urządzenie pierwszej potrzeby dla wszystkich użytkowników, którzy po prostu mają laptopa bez czytnika kart pamięci. Sprzęt ten sprawdzi się dla osób, które na co dzień korzystają z najnowszej generacji komputerów Apple, a te jak wiemy zostały pozbawione czytnika kart pamięci. Model ten zapewnia odczyt, a tym samym kopiowanie plików na poziomie 80 MB/s, co jest dobrą wiadomością. Hama daje nam w przystępnej cenie dobrze wykonany produkt, który oferuje przyzwoitą wydajność i powinien sprawdzić się w różnych warunkach.