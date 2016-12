Cryorig M9i – test chłodzenia CPU

Firma Cryorig wprowadziła pewien czas temu do sklepów nowy model chłodzenia procesorów o nazwie M9. Urządzenie to wyróżnia się bardzo małymi gabarytami i ma zapewnić skuteczne odprowadzenie ciepła przy zachowaniu niskiego natężenia szumu. W tym artykule sprawdzimy czy młody producent dobrze wykonał swoją pracę i czy model M9i dla procesorów Intel jest dobrym wyborem w cenie około 100 złotych. Zapraszamy do lektury.

Nowe chłodzenie Cryorig przyjechało do nas w niewielkim pudełku, na którym znajdziemy zdjęcia coolera oraz informacje na jego temat. W środku poszczególne elementy są dobrze zabezpieczone. Wśród nich znajdziemy zestaw do montażu, pastę termoprzewodzącą CP15, instrukcję oraz klipsy do wentylatorów.

Sam radiator to konstrukcja jednowieżowa o rozmiarze 87 x 102 x 124,6 mm, która przeznaczona jest przede wszystkim do konstrukcji ITX. Na spodzie mamy miedzianą podstawkę (klasy C1100), która została pokryta warstwą niklu. Jest ona wyszlifowana na przysłowiowe lustro. Połączona jest ona trzema rurkami termoprzewodzącymi o średnicy 6 mm. Te przecinają układ 40 żeberek, których odległość między sobą wynosi 1,6 mm lub 3,5 mm. Producent wspomina tutaj o technologii Jet Fin Acceleration, która polega na wykorzystaniu większego wlotu i zwężonej konstrukcji finów. Dzięki temu mamy zwiększone sprężenie powietrza i mocniejszy przepływ.

Na górze widzimy plastikową maskownicę w dosyć nietypowym kształcie z logo firmy Cryorig. Za generowanie przepływu powietrza odpowiada wentylator 92 mm z wtyczką 4-pin, który obraca się z prędkością od 600 do 2200 RPM. Generuje przy tym maksymalny przepływ powietrza 48,4 CFM, a także szum o wartości 26,4 dBA. W sumie mamy tutaj siedem łopatek. Całość utrzymana jest w czarnym kolorze. Cooler te nie będzie nam kolidował z modułami pamięci RAM i pierwszym slotem PCI-E.

Do wyboru mamy model dla podstawek Intel (115X) lub AMD. Ogólna jakość wykonania schładzacza M9i stoi na bardzo wysokim poziomie. Wszystkie elementy zostały ze sobą świetnie spasowane i trudno do czegoś się przyczepić. Urządzenie to waży 425 gramów.