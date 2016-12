Cryorig A40 Ultimate – test chłodzenia AiO

AiO to obecnie bardzo często stosowane rozwiązanie do chłodzenia procesorów. Wypełnia ono lukę pomiędzy coolerami wykorzystującymi powietrze, a chłodzeniem wodnym. Firma Cryorig przygotowała swój nowy produkt, który należy do serii A i oferowany jest w bardzo konkurencyjnej cenie. A40 Ultrmate oparty jest na chłodnicy 240 mm all-in-one, a także dodatkowemu wentylatorowi 70 mm, który ma zadbać o odpowiednie temperatury dla komponentów wokół socketu. Jak takie innowacyjne rozwiązanie sprawdzi się w praktyce? Zapraszamy do lektury.

Chłodzenie Cryorig A40 Ultimate przyjechało do nas w dużym kartonie, na którego powierzchni znajdziemy liczne fotografie przedstawiające poszczególne elementy tego chłodzenia. Poza tym opisano tutaj najważniejsze funkcje tego coolera i specyfikację. Producent pokusił się także o porównanie rozwiązania hybrydowego z konwencjonalnym chłodzeniem powietrzem.

W środku wszystkie komponenty zostały dobrze zabezpieczone za pomocą cienkiej pianki. W komplecie mamy wszystko co jest potrzebne, żeby szybko i łatwo zainstalować chłodnicę AiO. Ogólnie, jak na sprzęt tego typu mamy tutaj niewiele akcesoriów, co może nam zdecydowanie uprościć montaż. Wśród dodatków znajdziemy m.in. liczne śrubki, podkładki, nakrętki, instrukcję, wentylator 70 mm, zaciski montażowe, dwa wentylatory 120 mm, backplate dla Intel i AMD oraz pastę termoprzewodzącą.

Najnowsze chłodzenie Cryorig jest kompatybilne z podstawkami Intel LGA: 2011 / V3, 1336, 1150/51/55/56 oraz AMD: FM1, FM2+, AM2+, AM3+.

Wspomniane wentylatory 120 mm to modele QF120, które mogą pracować z maksymalną prędkością 2200 RPM i zbudowane są z 11 łopatek. Oferują one przepływ powietrza na poziomie 83 CFM. Model 70 mm obraca się z prędkością do 3000 RPM i wykonany został z 7 łopatek. Jego maksymalny przepływ to zaledwie 25 CFM.

Radiator 240 mm ma dokładne wymiary 272 x 120 x 38,5 mm. Został on wykonany w całości z aluminium i nie posiada żadnej dodatkowej stylizacji. Widzimy, że Cryorig przymocował gumowe węże do chłodnicy za pomocą cienkich rurek. Takiego rozwiązania nie widzieliśmy jeszcze w innych jednostkach. Wygląda to jednak bardzo solidnie i powinno dobrze służyć przez długi czas. Tym co wyróżnia ten radiator jest jego grubość (38,5 mm zamiast typowych 27 mm).

Element, który zamontujemy na procesorze jest oparty na pomoce piątej generacji marki Asetek. W górnej jej części znalazł się system montażowy, gdzie możemy przymocować wentylator 70 mm. Mamy tutaj także złącze zasilania PWM. Od pompki odchodzą cztery kable z czterema złączami: dwa złącza do wentylatorów, żeńskie złącze PWM i złącze zasilania SATA +5 V, które podłączamy bezpośrednio do PSU.

Na spodzie pompki widzimy miedzianą podstawkę. Producent umieścił na niej cienką warstwę pasty termoprzewodzącej, dzięki czemu mamy od razu sprzęt przygotowany do pracy bez konieczności dodatkowego nakładania pasty na procesor. Jej ilość jest tutaj optymalna i powinna dać najlepsze rezultaty wydajnościowe.

Warto dodać, że wentylator 70 mm, który nałożymy na pompkę może pracować w dwóch różnych kierunkach – pchać lub wciągać powietrze. Wydaje się, że ta pierwsza konfiguracja powinna dać lepsze wyniki. To również zapewni nam lepszy przepływ powietrza w tych obszarach płyty głównej, gdzie jest on potrzebny, czyli w okolicy dodatkowych radiatorów czy pamięci.