Cougar Bunker – rzut oka

Dzisiaj nie zajmiemy Was zbyt dużo czasu, bowiem przygotowaliśmy szybki rzut oka na bardzo ciekawe urządzenie marki Cougar o nazwie Bunker. Mowa tutaj o mouse-bungee, czyli sprzęcie, który może przydać się dosłownie każdemu posiadaczowi myszy na kablu. Mieliśmy już wcześniej okazję sprawdzić jak tego typu dodatki sprawują się w praktyce, więc tym bardziej jesteśmy ciekawi jak na tle konkurencji plasować się będzie Bunker. Zapraszamy do lektury.

Urządzenie przyjechało do nas w niewielkim kartoniku, na którym poza zdjęciem produktu znajdziemy opis kilku jego najważniejszych cech. W środku mamy urządzenie o bardzo prostej budowie i nierzucającym się w oczy designie. Powinien o spodobać się każdemu, bowiem jego design jest spokojny i elegancki co sprawia, że będzie pasował na większość biurek komputerowego gracza. Również nie mamy najmniejszych zastrzeżeń do jakości wykonania tego produktu. Podstawka bungee wykonana jest z jednego, plastikowego elementu, a w niej umieszczono mechanizm, który odpowiada za przyssawkę. Ta dokładnie przypomina te znane nam z chwytaków na telefony do samochodów, czyli nic nadzwyczajnego, ale bardzo skuteczne. Na podstawce mamy gumę z klejem, która trzyma należycie, ale wiadomo jak w przypadku takich rzeczy jest. Jeżeli będziemy zbyt często przemieszczali nasze mouse-bungee to szybko straci swoje właściwości.

Sam uchwyt został wykonany z gumy, dzięki czemu jest elastyczny, ale także pozwala dobrze utrzymać kabel. Na jego szczycie mocujemy przewód, który tak naprawdę możemy być o różnych właściwościach, a Bunker zawsze sobie z nim poradzi. Dobrze jak kabel będzie miał średnicę powyżej 2,5 mm (tak do ok. 4 mm), ponieważ cieńszy może nie być dobrze trzymany.

Urządzenie przyda się głównie osobom, które do tej pory miały problem z przecieraniem się kabla np. o krawędź biurka czy innych elementów na nim. Powinny również zniknąć wszelkie kłopoty z ułożeniem go i plątaniem się. W czasie pracy porusza się tylko część kabla pomiędzy myszą, a Bunkerem. Ważne jest jednak, żeby przyssawka cały czas mocno przylegała do biurka i nie odpadała nawet przy dynamiczniejszych ruchach. My testowaliśmy sprzęt Cougara zaledwie 3 tygodnie i przez ten okres takiego zjawiska nie zaobserwowaliśmy. Wysokość ramienia jest naszym zdaniem wręcz idealna, co oznacza, że Bunker jest minimalnie wyższy od konkurencji. Często mogliśmy mieć wrażenie, jakby kabla po prostu w naszej myszy nie było. Nie odczuwaliśmy w ogóle jego oporu, ani wagi, bo była ona niwelowana przez mouse bungee. Gumowe ramię cały czas dobrze pracowało i ułatwiało naszą pracę.

Z drugiej strony musimy powiedzieć, że trochę zabrakło nam możliwości kontrolowania wysokości uchwytu, czy też jego nachylenia. Również klej na spodzie budzi mieszane uczucia i możliwe, ze po pewnym czasie będziemy musieli nałożyć jego nową warstwę lub użyć taśmy. Bunker to także urządzenie bardzo proste, które nie posiada takich dodatków jak np. porty USB czy podświetlenie LED.

Podsumowanie

Cougar Bunker to zdecydowanie jeden z prostszych mouse bungee na rynku, co wcale nie znaczy, że gorszy. Spełnia on swoje zadanie bardzo dobrze i skutecznie odciąża kabel. Dzięki niewyróżniającemu się wyglądowi powinien on pasować do większości komputerowych biurek. Mocujemy go na stałe za pomocą podklejonej podstawki, a ten nie blokuje nam zbyt dużo przestrzeni. Warto pamiętać, że w jego przypadku powinniśmy stosować myszy z kablem o średnicy 2,5-4 mm, Obecnie sprzęt ten możemy kupić w Polsce za około 60 złotych, co jest bardzo rozsądną stawką jak na proste, dobrze wykonane i przede wszystkim funkcjonalne urządzenie, które ma na zapewnić większy komfort pracy.