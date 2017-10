Cooler Master MasterNotepal Pro – test podstawki chłodzącej

Podkładki chłodzące to urządzenia, których zadaniem jest najczęściej przywrócenia dobrych temperatur naszemu laptopowi, który zapchany jest już kurzem, ma za małe otwory wentylacyjne, a dodatkowo pracuje bardzo głośno. Właśnie wtedy udajemy się do sklepu lub zamawiamy w sieci podstawkę, która ma przywrócić dawną formę naszemu notebookowi. Na rynku przeważają konstrukcje kosztujące około 70 złotych, ale firma Cooler Master postanowiła, że nie pójdzie tym tropem i wprowadziła na rynek model klasy Premium, który jest zdecydowanie droższy. Czy rzeczywiście warto go kupić. Sprawdziliśmy to.

MasterNotepal Pro przyjechała do nas zapakowana w duże pudło, które bardzo dobrze chroni urządzenie na czas transportu. Poza tym znajdziemy na nim liczne informacje o sprzęcie, a także rzucający się w oczy napis „Make it Yours”, który idealnie pasuje do tej konstrukcji, bowiem musimy ją złożyć sami, tak jak chcemy. Jak widzicie jest to sprzęt typowo modułowy – wentylatory dostarczane są osobno i mocujemy je do perforacji za pomocą specjalnych zatrzasków w wybranym przez nas miejscu, które zapewne zależne będzie od posiadanego laptopa. W komplecie otrzymujemy moduł ze śmigłami, hub USB w gumowej otulinie, kabel USB i obrazkową instrukcję obsługi. Całość zabezpiecza pianka, dzięki czemu unikniemy uszkodzenia.

Do tego mamy tutaj Hub USB, który możemy połączyć z podstawką lub używać osobno w gumowej obudowie. Dodatkowo służy on do zmiany kąta nachylenia laptopa bez używania samej podstawki, bowiem wystarczy go podłożyć pod spód komputera. Zarówno wentylatory, jak i Hub USB zasilane są niezależnie, przez co możemy podłączyć je np. do dwóch różnych laptopów. W sklepach znajdziemy także wariant MasterNotepal Maker, który posiada regulację kąta nachylenia podkładki.

Testowana przez nas podstawka jest zgodna z laptopami o rozmiarze do 17 cali. Została ona wykonana z perforowanego aluminium o grubości 3 mm. Faktura jest przyjemna w dotyku i dosyć szorstka. Podstawka uniesiona jest pod kątem 7 stopni za sprawą płozy, która otoczona jest gumą. Ta nie tylko zapobiega ślizganiu się urządzenia, ale także wspiera ułożenie kabli, za pomocą specjalnych wcięć. Wszystko jest idealnie spasowane i bardzo solidne.

Moduł wentylatorowy zbudowany jest z dwóch jednostek 80 mm, które pracują z prędkością 2000 RPM i zamontowane są za meshowym grillem. Połączono jest wspólnym kablem z przelotową wtyczką USB. Tę można podłączyć poprzez USB, jak i od razu do portu w laptopie. Wentylatory zamontowane bardzo dobrze trzymają się w wyznaczonym miejscu. Szkoda, że producent nie daje w komplecie jakiegoś regulatora obrotów, bowiem obracają się one ciągle przy 12 V.

Wspominany wcześniej hub USB jest wyposażony w pięć gniazd USB: 1x USB 3.0 + 4x USB 2.0. Jedno z nich mamy z tyłu obudowy, dzięki czemu moduł z wentylatorami można podłączyć przez przekładania kabla na drugą stronę. Hub komunikuje się z komputerem za pomocą kabla zasilająco-sygnałowego micro USB – USB 3.0. Co ciekawe można także zasilić wentylatory za pomocą zasilacza DC 5 V.