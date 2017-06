Cooler Master MasterLiquid Lite 120 – test chłodzenia

Kilka miesięcy temu firma Cooler Master wprowadziła do swojej oferty nowe chłodzenie cieczą o nazwie MasterLiquid Lite 120, które powinno zainteresować głównie osoby, które szukają tego typu rozwiązania w przystępnej cenie. Model ten należy do grupy All in One, gdzie pompka połączona jest z blokiem wodnym. Ciepło przenoszone jest tutaj do chłodnicy z wentylatorem 120 mm. Nowy model zgodny jest zarówno z procesorami AMD i Intel. Czy warto wydać na Cooler Master MasterLiquid Lite 120 około 220 złotych? Sprawdziliśmy to! Zapraszamy do lektury.