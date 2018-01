Cooler Master MasterFan Pro RGB – przegląd wentylatorów

Na rynku pojawiła się w zeszłym roku nowa seria wentylatorów MasterFan Pro RGB. Największą zaletą tego rozwiązania jest zgodność z każdym systemem RGB, każdego producenta płyt głównych, co oznacza, że możemy je obsługiwać za pomocą ASUS Aura, Gigabyte Fusion, MSI Mystic i ASRock RGB LED. Wcześniej podobny zestaw wentylatorów wprowadziły do swojej oferty NZXT i Corsair. Jeżeli, więc jesteście ciekawi jak nowe śmigła spisują się w praktyce, jak działa podświetlenie i czy warto zapłacić za nie nawet ponad 100 złotych, to zapraszamy Was do lektury.

Kiedy po raz pierwszy mieliśmy okazję przyjrzeć się wentylatorom MasterFan Pro firmy Cooler Master, to byliśmy pod ich olbrzymim wrażeniem, głównie z uwagi na osiągi jakie prezentowały zamontowane na coolerach CPU. Wydawało się, że już nic nie można w nich poprawić, ale jak się okazuje można – dołożyć diody RGB.

Nowa rodzina MasterFan Pro RGB składa się z dwóch różnych rozmiarów – 120 i 140 mm, a także z trzech różnych kształtów łopatek – Air Balance, Air Pressure i Air Flow. Do naszej redakcji przyjechały dwa modele Air Flow RGB w rozmiarze 140 i 120 mm oraz jeden Air Pressure RGB o średnicy 140 mm.

Wszystkie wentylatory zapakowane są w dobrze nam już znane opakowania, które na froncie zawierają duże, kolorowe zdjęcie wentylatorów na ciemnym tle. Znajdujemy tutaj także nazwę modelu oraz wymienione najważniejsze cechy urządzenia. Przód kartonu zamykany jest na rzep, dzięki czemu możemy łatwo podejrzeć, jak sprzęt prezentuje się jeszcze przed zakupem.

W komplecie poza samym wentylatorem znajdujemy także cztery śruby montażowe, które pozwolą przykręcić go do obudowy. Jeżeli postanowimy zainstalować go na radiatorze procesora to niezbędne będzie wykorzystanie innych kołków.

Wentylatory zbudowane są z przeźroczystych łopatek, które w zależności od modelu mają różny kształt.

Z tyłu każdego wentylatora, na środku mamy przełącznik, który umożliwia użytkownikowi w przypadku braku kontrolera RGB (na płycie lub dodatkowego) na wybór statycznego koloru czerwonego lub niebieskiego.

Każdy z wentylatorów posiada narożniki wykonane z twardej i grubej gumy z dwoma stalowymi, sześciokątnymi śrubami, które świetnie utrzymują je na swoim miejscu. Z uwagi na gumową nasadkę musimy liczyć, że wentylator ma nie 25 mm, a około 28 mm grubości.

Również każda jednostka wyposażona jest w 4-pinowe złącze PWM i RGB. Jeżeli do tego zakupimy kontroler Cooler Mastera, to oba podłączymy właśnie do niego, w innym wypadu (jak np. podczas naszych testów) podpinamy je bezpośrednio do płyty głównej z obsługą RGB.