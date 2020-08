Cooler Master i50C – rzut oka

Całość przyjechała w małym, białym pudle na którym znajdujemy zdjęcie sprzętu, a w środku podstawkę pod backplate i instrukcję obsługi. Nie znajdujemy osobnych śrubek, bowiem te są na stałe zamocowane do schładzacza. Dzięki temu właśnie proces montażu jest banalnie prosty i potrzebujmy tutaj tylko użyć śrubokręta. Pasta termoprzewodząca jest już domyślnie nałożona na miedzianą podstawkę i50C.

Sam cooler nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle podstawowych urządzeń tego typu. Jego wymiary to zaledwie 95 x 95 x 67,5 mm. Całość jest wykonana z aluminium, poza stopką o której wspomnieliśmy. Za generowanie przepływu powietrza odpowiada 95 mm wentylator na górze, który obraca się z prędkością 2200 RPM i generuje przy tym szum na poziomie 26,7 dBA. Podłączamy go do płyty głównej za pomocą złącza 3-pin, więc nie ma tutaj regulacji obrotów sygnałem PWM.

Zamontowaliśmy chłodzenie na procesorze Intel Core i7 2700K i płycie głównej Gigabyte Z68P-DS3. Możemy potwierdzić, że proces ten jest banalnie prosty. Następnie wygrzaliśmy pastę i przystąpiliśmy do testów. Przede wszystkim należy zauważyć, że chłodzenie przy maksymalnych obrotach jest głośne i szum może przeszkadzać podczas pracy. Możemy oczywiście ręcznie ograniczyć napięcie i uzyskać akceptowalną głośność przy ok. 1600 RPM. Wtedy jednak wydajność również znacząco spada. Cooler nie radzi sobie z procesorem po OC, co było do przewidzenia i też to nie jest jego przeznaczenie. Temperatury pracy są akceptowalne i bardzo porównywalne z chłodzeniem boxowym. Niestety nie możemy w tym wypadku oczekiwać niczego więcej.

Uważamy więc, że jeżeli posiadacie sprawne chłodzenie typu box, to nie ma potrzeby wymiany na i50C. Jeżeli jednak z jakiegoś powodu macie z nim problemy, a nie potrzebujecie podkręcać Waszego procesora to zakup i50C od Cooler Mastera będzie niezłym wyborem. Kultura pracy nie jest najlepsza przy maksymalnych obrotach, dlatego wartą je obniżyć o co najmniej 400-600 RPM. W cenie do 50 złotych to przyzwoity wybór i na pewno nie będziecie nim rozczarowani.