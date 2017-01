Case Logic Larimer Rolltop – recenzja plecaka

Poszukiwania miejskiego plecaka czy tez torby dla młodego człowieka to temat na który można by długo rozmawiać. Nie znajdziemy na rynku idealnego modelu, który będzie odpowiadał każdemu użytkownikowi. Ostatnio trafiliśmy jednak na bardzo ciekawy produkt o nazwie Case Logic Larimer Rolltop, który dostosowany jest do transportu laptopa o wielkości 14-15 cali. Jak model ten sprawdza się w czasie codziennego użytkowania? Sprawdziliśmy to!

Z plecakami do laptopów jest taki problem że trudno znaleźć model, który będzie niewielki, wąski i pakowany. Na rynku dostępne są głównie produkty, które mają olbrzymie gabaryty i na plecach wyglądają niezbyt stosownie. Case Logic przygotowało pojemny plecak, który ma wymiary 26 x 22 x 47 cm i waży 550 gramów. W środku mamy kieszeń na notebooka o wymiarach 24,3 x 3 x 34,3 cm. To sprawia, że spokojnie zmieścimy dużego, 15-calowego laptopa. Oczywiście z mniejszymi Ultrabookami nie będzie absolutnie żadnych problemów, a nawet zmieścimy więcej niż jeden taki komputer.

Zewnętrzna konstrukcja Larimer Rolltop jest bardzo przemyślana. Całość została wykonana z poliestru i ze spokojem sprawdza się nawet w trakcie mocniejszego deszczu. Nie ma także problemu, żeby wyczyścić plecak w przypadku zabrudzenia. A to istotne ponieważ jest on dosyć jasny i szybko zbiera brud. Swoim mało stonowanym kolorem mocno wyróżnia się z tłumu, chociaż na stronie producent znajdziemy także wersję oliwkową (tam mamy jednak czerwone paski). Charakteru torby dopełniają estetyczne elementy wykończeniowe. Na końcach pasków mamy wstawki ze skóry ekologicznej.

Wnętrze torby wyścielone jest śliską tkaniną o bardzo przyjemnym dla oczu wzorze. Ta jest nie tylko ładna, ale także bardzo delikatna i nie ma obawy, że uszkodzi włożone do torby urządzenia czy rzeczy. Widać, że całość uszyta jest z dużą dbałością o szczegóły, a szew jest bardzo mocny. Nie ma tutaj elementów z metalu (np. karabinków), jednak w środku jest krótki zamek, który służy do zamykania niewielkiej kieszeni, która jest idealna na drobiazgi, które potrzebujemy szybko wyłowić z wnętrza np. portfel czy telefon. Kieszeń główna jest na tyle pojemna, że spokojnie włożymy tam drobne akcesoria niezbędne nam w pracy, kilka książek, butelek z wodą i pojemnik z jedzeniem. Plecak zamykany jest za pomocą sznurka i zawijanej klapy, która dodatkowo zabezpiecza przed dostawaniem się deszczu do środka plecaka. To też sprawia, że jego wielkość możemy w pewnym zakresie zmieniać.

Tył plecaka oferuje bardzo wygodne poduszki, które sprawiają, że nasze plecy nie męczą się przy dłuższym noszeniu Case Logic. Na górze dostępna jest rączka za którą możemy przenosić plecak bez zakładania go na plecy. Z zewnątrz brakuje nam jednak dodatkowych, rozciągliwych kieszeni np. na butelkę wody, żeby mieć ją zawsze pod ręką.

Plecak Larimer Rolltop towarzyszył mi w trakcie kilku wyjazdów poza miasto, gdzie musiałem bardzo dużo przemieszczać się z jednego spotkania na drugie. Nosiłem w tym czasie ze sobą wszystkie sprzęty, które użytkuję na co dzień tj. notebooka 14”, tablet o ekranie 10,1 cala, dwie ładowarki, lustrzankę z obiektywem oraz smartfona. Produkt Case Logic spisał się doskonale – był bardzo wygodny i praktyczny. Nawet w miejscach, gdzie wokół mnie było dużo osób np. komunikacja publiczna to nie odstawał on mocno od moich pleców i nie ocierał się o innych użytkowników autobusu czy tramwaju. Oprócz tego plecak jest dosyć bezpieczny. Nie ma co prawda jakiegoś konkretnego zabezpieczenia przed złodziejami, ale jest zamykany szczelnie i raczej nikt nie zdążyłby mi ukraść sprzętu ze środka, zanim bym się nie zorientował. Materiał wygląda także na wytrzymały i potraktowanie go ostrym nożem prawdopodobnie nie byłby takie łatwe jak w przypadku tańszych plecaków.

Najistotniejsze, że Larimer Rolltop nie kosztuje wcale ekstremalnie dużo. Znajdziemy go już w cenie około 200 złotych, co jak na plecak tej klasy nie jest zaporową kwotą. Model ten powinien się spodobać osobom, które potrzebują plecaka do swojego komputera przenośnego czy tabletu i chcą, żeby prezentował się on oryginalnie na ich plecach. W dodatku testowany przez nas produkt wyróżniał się wzorową jakością wykonania. Jest on także lekki i wygodny. Tego typu plecaki miejskie pozwalają mieć zawsze przy sobie wszystkie najważniejsze rzeczy, a przy tym nie odczuwać ich ciężarku za sprawą bardzo wygodnego systemu noszenia. Do wad Case Logic trzeba zaliczyć dosyć łatwe brudzenie się – po położeniu go na podłodze czy otarciu się od razu widać ślady. Producent udziela na swój produkt aż 25 lat gwarancji.