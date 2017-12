Avermedia Live Gamer Portable 2 – test urządzenia

Na rynku brakowało nam urządzenia, które pozwoli na przechwytywanie wideo przy 60 klatkach na sekundę. Przecież od momentu obsługi tylu FPSów przez YouTube mogliśmy używać tylko kart wewnętrznych i pod USB 3.0 do zapisu game playu. Potrzebne było jednak urządzenia, które nie będzie potrzebowało wykorzystywać naszego komputera, a w dodatku będzie banalne w obsłudze i zapewni zaawansowane funkcje. Jeżeli jesteście ciekawi jak Live Gamer Portable 2 radzi sobie w praktyce to zapraszamy do lektury.