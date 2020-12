Asustor Lockerstor 2 AS6602T – recenzja NAS

Na zakończenie listopada prezentujemy Wam recenzję nowego dysku sieciowego marki Asustor nowej generacji. To urządzenie o niewielkich rozmiarach, które zapewnia na tyle szeroką funkcjonalność, że powinno zaspokoić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Do tego jest bardzo wydajne, gdyż zgodnie z deklaracjami producenta jego transfery dochodzą do 588 i 583 MB/s odpowiednio przy odczycie i zapisie danych. Jeżeli ktoś będzie potrzebował więcej pamięci cache to może dołożyć dwa dyski SSD M.2 NVMe. To ciekawa nowość, której nie widzieliśmy w poprzednich wersjach. Jeżeli jesteście ciekawi jakie jeszcze możliwości posiada Lockerstor 2 AS6602T i czy warto wydać za niego około 2300 złotych to zapraszamy do dalszej lektury.

Tytułowe urządzenie przyjechało do nas zapakowane w biały, duży karton z rączką ułatwiającą jego przenoszenie. Na wszystkich ściankach umieszczono liczne zdjęcia samego NASa wraz z wieloma istotnymi informacjami na temat samego sprzętu, jak i wspierającego je oprogramowania. W środku całość jest świetnie zabezpieczona, przez co nic się nie przesuwa, ani nie będzie narażone na wstrząsy w czasie transportu.

Wszystkie akcesoria zostały zebrane razem w osobnym pudełku. Za ich sprawą będziemy mogli od razu podłączyć Lockerstor 2 AS6602T i rozpocząć z nim pracę. Jedyne czego będziemy potrzebowali dodatkowo to nośników pamięci, bowiem Asustor sprzedaje ten model bez dysków twardych. Zresztą jego pozostałe modele miały podobnie. To ma na celu umożliwienie użytkownikowi wybór nośników, bowiem w tym zakresie każdy może mieć zupełnie inne preferencje. Wracając do dodatków, to w komplecie znajdujemy poza Lockerstor 2 AS6602T: 2x kabel LAN, zewnętrzny zasilacz 65 W, kabel zasilający, instrukcję obsługi, kartę gwarancyjną na 3 lata oraz śrubki montażowe dla nośników 2,5 i 3,5 cala. Taki zestaw akcesoriów powinien każdego w pełni zadowolić. Przejdźmy teraz do samego NAS.

Pod względem konstrukcyjnym nowy dysk sieciowy jest bardzo podobny do poprzednich generacji marki Asustor. W przypadku tego modelu otrzymujemy wytrzymałą obudowę z dwoma wnękami na dyski twarde. Została ona praktycznie w całości wykonana z metalu – zarówno z zewnątrz jak i w środku (kieszenie na dyski). To powinno zapewnić nie tylko większą żywotność, ale także lepsze odprowadzanie ciepła.

Przyjemnie prezentuje się front obudowy, gdzie mamy dostęp do obu kieszeni na dyski twarde. Nie mamy tutaj jednak panelu LCD, jak w przypadku wersji czterozatokowej. Są jednak diody powiadomień LED, które informują nas o statusie pracy tego urządzenia. Nie zabrakło także przycisku do kopiowania danych z dysku podłączonego do portu USB 3.2 Gen 1, który także znalazł się na froncie. Ten jest u konkurencji coraz częściej usuwany, a backup następuje automatycznie po podłączeniu urządzenia zewnętrznego. Uważamy, że zachowanie przycisku to bardzo dobry krok.

Spójrzmy na same tacki do dysków, które są bardzo solidne, a każda z nich posiada dedykowany mechanizm blokujący. Na każdej z nich możemy zamontować dysk twardy 3,5 lub 2,5 cala typu SATA. Oczywiście system będzie także pracował odpowiednio z zamontowanym tylko jednym nośnikiem. Możemy tutaj rzecz jasna korzystać z konfiguracji RAID. Nowość wspiera także nośniki o pojemności 16 i 18 TB oraz takie konfiguracje jak JBOD, RAID 0 czy RAID 1.

Na jednej z bocznych ścinek widzimy liczne otwory wentylacyjne, które mają za zadanie umożliwić lepszy przepływ powietrza. Do tego mamy także wentylator chłodzący z tyłu. To stosunkowo niewiele, ale pamiętajmy, że metalowa konstrukcja ma nieco mniejsze wymagania w tym zakresie od obudów opartych wyłącznie na plastiku, więc nie powinno tutaj być najgorzej. Całość spoczywa na czterech gumowych nóżkach, które mają za zadanie uniemożliwić przenoszenie wibracji.

Przejdźmy jeszcze do panelu z tyłu Lockerstor 2 AS6602T, gdzie widzimy dwa gniazda Ethernet typu 2.5 Gbe, które zapewniają 2.5x większą prędkość od tradycyjnych portów Ethernet. Poza tym pozwalają one na łączenie się, dzięki czemu możemy uzyskać przepustowość do 5 Gbe. Oczywiście żeby uzyskać takie wyniki musi być spełniony szereg innych warunków jak np. kompatybilność pozostałych elementów sieci z 2,5 Gbe, a także same dyski, które będą w stanie wejść na ten poziom wydajności.

Z tyłu mamy także dostępne wyjście HDMI, które wykorzystamy do korzystania z interfejsu Asustor na ekranie monitora lub telewizora. Co więcej obsługuje ono jakość 4K przy 60 klatkach na sekundę, więc będziemy mogli cieszyć się filmami najwyższej jakości przy w zasadzie zerowych opóźnieniach. To lepsze rozwiązanie od przesyłania strumieniowego tak dużych plików multimedialnych. Wyjście to połączone jest z dwoma kolejnymi portami USB 3.2 Gen 1, do których można podłączyć urządzenia UPS, drukarki, zewnętrzną pamięć masową czy piloty bezprzewodowe. Ciekawostką są także adaptery UB 2,5 Gbe i 5 Gbe, za pomocą których możemy dodawać kolejne interfejsy sieciowe do tego serwera marki Asustor.

Lockerstor 2 AS6602T napędzany jest przez procesor Intel Celeron J4125, który taktowany jest zegarem 2.00 GHz. Model ten jest dosyć często wykorzystywany na potrzeby serwerów NAS średniej klasy. Jego maksymalne taktowanie może wynieść 2,7 GHz na każdym z czterech rdzeni. Na jego pokładzie mamy także zintegrowany układ graficzny UHD 600, który obsługuje zarówno wideo 4K, jak i 1080p. Mamy tutaj także możliwość poszerzenia wbudowanej pamięci RAM. Na pokładzie znajdziemy 4 GB o częstotliwości 2400 MHz, jednak możemy poszerzyć to o kolejne 4 GB DDR4. Producent deklaruje, że zastosowana konstrukcja ma oferować o 30% wyższą wydajnością w porównaniu do poprzednich generacji. W przypadku interfejsów sieciowych wzrost wydajności jest jeszcze większy, bo tutaj obiecuje nawet o 150% lepsze osiągi względem sprzętów z kartami 1 Gb/s.

Przed rozpoczęciem pracy z Lockerstor 2 AS6602T musimy zamontować do wysuwanych kieszeni dyski HDD lub SSD. Żeby dostać się do gniazd M.2 2280 musimy już odkręcić śrubki z tyłu serwera i usunąć całą pokrywę. Po tym możemy zamontować dyski półprzewodnikowe, które będą służyły jako bufor danych dla odczytu i zapisu danych.

Najnowsza wersja systemu ADM przynosi zaledwie kilka zmian, głównie estetycznych p. w rozmieszczeniu niektórych funkcji. Platforma ta jest wyposażona w szereg mechanizmów chroniących system przed atakami sieciowymi (Firewall, ADM Defender), zabezpieczających transmisję danych (serwer VPN, obsługa certyfikatów SSL, automatyczne wylogowywanie) i wewnętrzne dane (szyfrowanie AES-256, offline’owe kopie zapasowe, oprogramowanie antywirusowe ClamAV) czy kontrolujące dostęp (m.in. 2FA). Mamy tutaj także obsługę kopii zapasowych MyArchive, pełną obsługę iSCSI / IP-SAN i NFS a także narzędzia do wirtualizacji. Do tego mamy liczne funkcje multimedialne do przechowywania i udostępniania muzyki, zdjęć i filmów. Jest także pełna kompatybilność z Adobe Creative Cloud, przez co możemy przechowywać i udostępniać swoje projekty graficzne.

Pomimo, że procesor J4125 jest chłodzony pasywnie za pomocą niskiego, aluminiowego radiatora to temperatury przez cały czas były utrzymywane w rozsądnych granicach poniżej 50 stopni C. Wentylator w tym czasie z tyłu był słyszalny, bowiem jego obroty przekraczały nieco 1000 RPM. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że ten szum nie powinien nikomu przeszkadzać.

Wydajność Lockerstor 2 AS6602T wraz z dyskami SSD i 4 GB pamięci RAM jest naprawdę świetna, a buforowanie NVMe dodatkowo poprawie szybkość zapisu małych plików w przypadku dużych paczek danych. Jest to jednak dosyć specyficzna sytuacja, której nie doświadcza na co dzień domowy użytkownik. Naszym zdaniem samo buforowanie NVMe dla dysków HDD czy nawet SSD to dobra strategia, która może w znaczący sposób zwiększyć wydajność podczas bardzo dużych obciążeń. Jest to jednak drogie rozwiązanie, więc dla mniejszych serwerów NAS (jak tytułowy sprzęt) może nie zawsze być opłacalna w przypadku użytkowników domowych. Zapewne małe firmy i biura będą z tej opcji korzystały znacznie częściej i będzie to dla nich znacznie bardziej przydatne.

Podsumowanie

Lockerstor 2 AS6602T sprzętowo zapewnia kilka zmian, gdzie największą jest dodanie dwóch gniazd M.2. Sprzęt ten do pokazania pełni możliwości będzie potrzebował karty sieciowej 2.5 Gbe, adapteru Wi-Fi 5 GHz i wydajnego routera. Te dodatki zapewne będą miały znaczenie w przypadku wyciskania z NAS ostatnich kropli potu poprzez udostępnianie dużych paczek danych oraz częstą archiwizację plików. Jeżeli jednak nie macie tego w planach, to możecie ominąć tę część. Lockertor 2 to na pewno spora ewolucja tego co wprowadziły Nimbustory, jednak te były już tak dopracowane, że trudno mówić tutaj o jakiś olbrzymich zmianach. Testowany przez nas AS6602T to sprzęt który sprawdzi się w naszym domu, jako centrum rozrywki, ale także znajdzie swoje miejsce w małym biurze do archiwizacji danych. Jeżeli więc cena około 2300 złotych nie jest dla Was przeszkodą, a szukacie wydajnego, świetnie wykonanego i wyposażonego w nowoczesne technologie NASa, to AS6602T będzie na pewno rozsądnym wyborem.