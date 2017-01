Asustor AS1002T – test NASa

Sprzęt marki Asustor przyjechał do nas zapakowany w biały karton z plastikową rączką na górze. Nie zajmuje on zbyt dużo miejsca, a w środku znajdziemy niezbędne dodatki czyli zasilacz, kable, instrukcje obsługi i oprogramowanie na płycie CD.

NAS po wyjęciu z folii robi bardzo dobre wrażenie. Na jego froncie mamy delikatny wzór diamentu, co sprawia, że wyróżnia się on położony obok innych sprzętów. Będzie idealnie pasował na półkę z telewizorem czy odtwarzaczem multimediów.

Z tyłu widzimy 70 mm wentylator, który ma zapewnić odpowiednie chłodzenie. Ten generuje szum na poziomie zaledwie 19 dBA w trybie czuwania i 32 dBA podczas obciążenia. Z uwagi, że jest to model podstawowy, to z tyłu mamy tylko jedno złącze Gigabit Ethernet i HDMI. Do tego dochodzą dwa porty USB 3.0 z czego jeden jest na froncie, a drugi z tyłu. Pozwolą one nam na podłączenie np. dysku zewnętrznego, UPSu czy drukarki, którą będziemy mogli udostępnić w sieci. AS1002T obsługuje również adaptery Bluetooth i WiFi.

Widoczne z przodu diody LED możemy przyciemnić, za pomocą aplikacji na komputerze. Poza tym dostępny jest także tryb nocny, gdzie jasność iluminacji dostosowuje się panujących warunków.

Widzimy, że w celu dostania się do środka urządzenia musimy odkręcić z tyłu dwie śrubki, a następnie zsunąć obudowę. To pozwoli nam następnie na instalację dysków twardych, które montujemy beznarzędziowo.