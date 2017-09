Arctic Accelero Hybrid III-120 – test chłodzenia

Obecnie na rynku znajdziemy niejednego producenta kart graficznych, który sprzedaje swoje produkty z chłodzeniem hybrydowym. Rozwiązanie to polega na zastosowaniu zamkniętej chłodnicy i wentylatora chłodzącego. Firma Arctic twierdzi, że nie warto wydawać pieniędzy na takie karty, ale lepiej kupić zestaw Accelero Hybrid III-120, który zapewni jeszcze większą wydajność, niż modele montowane fabrycznie. Dodatkowo sprzęt ten może obsługiwać zdecydowanie szerszy zakres kart graficznych. Czy warto w niego zainwestować ponad 400 złotych? Sprawdziliśmy to w czasie naszych testów. Zapraszamy do lektury.

Accelero Hybrid III-120 to produkt typu AiO dla kart graficznych, który wykorzystuje chłodnicę w rozmiarze 120 mm do odprowadzenia ciepła z GPU. Dodatkowo zapewnia dedykowany radiator VRM i wentylator 80 mm w celu lepszego schłodzenia VRM i MOSFETów. Wspiera on karty graficzne Nvidia: Titan Xp, Titan X (Pascal), GTX 1080(Ti), 1070, Titan X, 980 Ti, GTX 980, GTX 780 (Ti), Titan (Black), GTX 770, GTX 1060, 970, 960, 760, 680, 670, 660 (Ti), 650 Ti boost, 580, 570, 560 (Ti, SE), 550 Ti, 480, 470, 465, 460 (SE), GTS 450 oraz AMD: R9 290(X), R9 280(X), HD 7970 (GHz), 7950 (Boost), RX 580, 570, 480, 470, R9 390(X), 380(X), 370X, 285, 270(X), R7 370, 265, HD 8870, 7870(XT, GHz), 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 3870, 3850, 3690.

Urządzenie przyjechało do nas zapakowane w biało-niebieskie opakowanie, czyli dokładnie tak samo, jak inne produkty Arctica, które mieliśmy przyjemność testować. Z tyłu pudełka widzimy opis najważniejszych funkcji tego chłodzenia, a także prezentację możliwości za pomocą czytelnych wykresów. W środku znajdujemy instrukcję obsługi, która pokaże nam cały proces montażu, a także drugi podręcznik, który poinformuje użytkownika skąd pobrać oprogramowanie do sterowania wentylatorem.

Oczywiście w zestawie nie zabrakło niezbędnych elementów do instalacji i tubki pasty termoprzewodzącej, która powinna wystarczyć na co najmniej dwie aplikacje. Spójrzmy bliżej jednak najistotniejsze elementy zestawu, do których bezwzględnie należy backplate pod GPU. Ma on zapewnić odprowadzenie ciepła z rdzenia. Widzimy, że na jego spodzie mamy pięć padów termicznych. Drugi radiator przeznaczony jest na VRM, a jego podkładki termiczne zostały odpowiednio przycięte.

Wentylator 80 mm przeznaczony jest do wykorzystania razem ze wspomnianym radiatorem VRM. Ma on zapewnić aktywne chłodzenie. Na koniec kilka słów o samej pętli AiO, która jak sama nazwa urządzenia wskazuje jest wyposażona w 120 mm chłodnicę oraz wentylator Arctic F12 PWM. Model ten podłączamy do płyty głównej za pomocą 4-pin złącza PWM. Pompka wodna jest wykonana przez znaną i renomowaną firmę Asetek. Wymaga ona do podłączenia złącza Molex, chociaż zdecydowanie wolelibyśmy zobaczyć tutaj złącze SATA.

Proces montażu chłodzenia na karcie graficznej nie jest skomplikowany, ale wymaga trochę pracy, ponieważ musimy na początku odkręcić wszystkie obecne wkręty z tyły karty i zdjąć obecne na niej chłodzenie. Producent przygotował bardzo dokładną, obrazkową instrukcję, dzięki czemu nie powinniśmy mieć problemów z instalacją coolera. Dowiemy się z których otworów do mocowania chłodzenia wodnego powinniśmy skorzystać posiadają określony model karty graficznej. Kiedy to będzie dla nas jasne możemy przymocować podstawkę backplate z tyłu i przykręcić za pomocą czterech śrubek. Trzeba przy tym być bardzo precyzyjnym, ponieważ radiator lub się przesuwać, ponieważ pasta termoprzewodząca jest dosyć śliska.

Kolejnym krokiem będzie dołączenie radiator VRM do płytki drukowanej. Montujemy go za pomocą dwóch otworów na śruby.