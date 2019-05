ZOTAC Technology, światowej klasy producent innowacyjnych podzespołów komputerowych, przedstawia bardzo wydajne komputery z serii ZBOX Q Mini Creator PC. Wyposażone one zostały w zaawansowane układy graficzne NVIDIA Quadro® oraz potężne procesory Intel® Xeon® przeznaczone dla stacji roboczych. Nowością w serii ZBOX Q jest elegancki i minimalistyczny design przy jednoczesnym braku kompromisów w kwestii podzespołów. Komputery ZBOX Q umożliwiają m.in. tworzenie efektów specjalnych, projektów w 3D, edycję obrazów i filmów oraz zaawansowanie modelowanie danych.

Niezwykle innowacyjny

Urządzenia z nowej serii ZBOX Q wyposażone są w certyfikowane przemysłowo układy NVIDIA Quadro® z pamięcią GDDR5 o pojemności do 16 GB. Sprzęt został sprawdzony i jest w pełni kompatybilny z wieloma aplikacjami dla profesjonalistów. Są one także wyposażone w procesor Intel® Xeon®, który zapewnia szybką i sprawną pracę nawet podczas wykonywania wielu operacji jednocześnie.

– Jako pionierzy segmentu Mini PC jesteśmy dumni z tego, że możemy nieustannie zwiększać wydajność naszych produktów dla szerszego grona potencjalnych użytkowników, którzy poszukują dużej wydajności w jak najbardziej kompaktowej formie. Nowa seria Q to nie tylko pierwszy ZBOX wyposażony w procesor Xeon, ale także świadectwo możliwości małych komputerów, które gwarantują potężną moc – komentuje Jacky Huang, Product Director w firmie ZOTAC Technology.

Nieograniczona swoboda tworzenia

Komputery z serii ZBOX Q zajmują o 50% mniej miejsca w porównaniu do tradycyjnych stacji roboczych, co pozwala na uzyskanie większej przestrzeni do pracy. Dzięki efektywniejszemu chłodzeniu podzespołów i lepiej zaprojektowanej wentylacji obudowy, ZBOX Q zapewniają jeszcze lepszą wydajność.

Nowe komputery z serii ZBOX Q Mini Creator PC wyposażone są w złącza LAN (1x Gigabit i 1x 2.5Gbps Killer Ethernet), WIFI 6 Killer 1650AX, Bluetooth 5, 6x USB 3.1, 4x HDMI 2.0, do 64 GB pamięci DDR4 ECC/non-ECC, NVMe/SATA M.2, wnękę na dodatkowy dysk twardy lub SSD 2.5" oraz port Thunderbolt 3.