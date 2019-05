Archer T4E i Archer T2U Plus

Nowe karty od TP-Link Archer T2U Plus i Archer T4E oferują prosty i wygodny sposób na bezprzewodowy dostęp do Internetu. Karty umożliwiają użytkownikom modernizację sieci do wydajnego standardu 802.11ac. Archer T2U Plus oferuje sumaryczne prędkości do 633Mb/s

w dwóch pasmach, a Archer T4E nawet do 1167Mb/s.

Karta Archer T2U Plus to idealne rozwiązanie dla osób podróżujących służbowo, które skazane są na korzystanie z hotelowego WiFi. Dzięki zastosowaniu anteny zewnętrznej o uzysku 5dBi, karta umożliwia nawiązanie stabilnego połączenia WiFi, także w miejscach znacznie oddalonych od punktu dostępowego. W celu nawiązania jak najlepszego połączenia z Access Pointem antenę można obracać nawet do 90 stopni w pionie i do 180 stopni w poziomie.

Archer T2U Plus, to karta sieciowa USB dużego zasięgu, która pracuje w standardzie 802.11ac i pozwala na osiągnięcie, do 433Mb/s transferu w paśmie 5GHz oraz do 200Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Uzyskanie prędkości do 200Mb/s w paśmie 2.4Ghz jest możliwe dzięki zastosowaniu modulacji 256QAM. Karta ma kompaktowe wymiary, dzięki czemu nie blokuje drugiego portu USB w laptopie. Archer T2U Plus współpracuje z urządzeniami z systemem operacyjnym Windows 10/8.1/8/7/XP, a także Mac OS X.

Druga nowość od TP-Link to wydajna karta sieciowa Archer T4E przeznaczona dla komputerów stacjonarnych z magistralą PCI Express. Karta ta, podobnie jak Archer T2U Plus, działa w standardzie 802.11ac i oferuje użytkownikom prędkość przesyłania danych aż do 867 Mb/s w paśmie 5GHz i do 300 Mb/s w paśmie 2,4 GHz. Wykorzystuje ona nowoczesne technologie takie jak beamforming i 2x2 MIMO, które wspomagają zasięg i wydajność transmisji pomiędzy urządzeniem klienckim a routerem. Za jej zasięg odpowiadają dwie zewnętrzne, regulowane anteny. Dzięki dołączonemu do urządzenia uchwytowi niskoprofilowemu, karta pasuje także do obudowy typu Mini Tower. Archer T4E jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows 10/8.1/8/7/XP.