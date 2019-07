QNAP QSW-308-1C oraz QSW-308S – budżetowe przełączniki 10GbE

QNAP® Systems, Inc., wprowadził do oferty dwa nowe, 8-portowe niezarządzalne przełączniki gigabitowe – modele QSW-308-1C oraz QSW-308S. Urządzenia wyposażone są w trzy porty 10GbE SFP+ i umożliwiają podłączanie urządzeń sieciowych przez złącza SFP+ oraz RJ45. Nowości stanową atrakcyjną cenowo propozycję dla osób poszukujących sprzętu do realizowania zróżnicowanych funkcji sieciowych w hybrydowych środowiskach 10GbE/1GbE, zarówno w domu, jak i biurze.

Modele QSW-308-1C oraz QSW-308S wyposażono w trzy porty 10GbE SFP+ oraz osiem portów Gigabit Ethernet, co pozwala na zbudowanie naprawdę szybkiego środowiska sieciowego. QSW-308-1C dodatkowo dysponuje portem combo 10GbE SFP+/RJ45, kompatybilnym z technologiami 10GbE oraz NBASE-T (co pozwala mu obsługiwać pięć standardów szybkości w sieci: 10Gbps, 5 Gbps, 2.5Gbps, 1Gbps oraz 100Mbps). Port SFP+/RJ45 (miedziany) pozwala na korzystanie z szybszych połączeń sieciowych z wykorzystaniem posiadanych już kabli Cat 5e oraz 6a.

"Seria przełączników QNAP QSW-308 stanowi zoptymalizowane kosztowo rozwiązanie 10GbE dla użytkowników domowych oraz segment SOHO. Dzięki zintegrowaniu portów SFP+ oraz RJ45, doskonale wpisują się one w potrzeby zróżnicowanych środowisk sieciowych. W połączeniu z urządzeniami QNAP NAS 10Gb, odpowiednimi kartami sieciowymi i kartami rozszerzeń, nasze nowe przełączniki pozwalają znacznie usprawnić wykonywanie operacji wymagającej dużej przepustowości sieciowej, a także umożliwiają łatwą komunikację ze stacjami roboczymi i serwerami wyposażonymi w łączność 10GbE” – wyjaśnia Boden Chen, Product Manager QNAP.

Kompaktowe, pozbawione wentylatorów urządzenia z serii QSW-308 zaprojektowano tak, by doskonale wpasowywały się we wnętrza nowoczesnych domów i biur. Nowością są bardzo proste do uruchomienia i skonfigurowania, wyposażono je w funkcję auto-negotiation (zapewniającą optymalną prędkość transferów w sieci) oraz wykrywanie duplexu podczas podłączania urządzeń.

**Specyfikacja**

QSW-308-1C - 11 portów (3x port światłowodowy 10GbE SFP+ , 1x port SFP+/RJ45 combo, 8x port Gigabit RJ45)

QSW-308S - 11 portów (3x port optyczny 10GbE SFP+, 8x port Gigabit RJ45)



Obudowy pozbawione wentylatorów; Auto Negotiation; QSW-308-1C jest kompatybilny z technologiami 10GbE oraz NBASE-T i obsługuje pięć standardów sieciowych (10Gbps, 5Gbps, 2.5Gbps, 1Gbps, 100Mbps).