Zaraz będzie ciemno, czyli czym jest technologia MioTM Night Vision?

Zima to szczególnie trudna pora roku dla kierowców. Częste opady śniegu, lód na drodze i szybkie ściemnianie się powodują, że o wypadek nie trudno. To właśnie wtedy najbardziej przydaje się wideorejestrator. Do niedawna to właśnie nocne nagrania były największym wyzwaniem dla producentów tych urządzeń. Standardowy tryb nocny często nagrywał niewyraźne. Od niedawna z pomocą przychodzi technologia MioTM Night Vision !

Od kilku lat urządzenia rejestrujące przebieg trasy przestały być zwykłymi kamerkami samochodowymi, które skupiały się na nagraniu przejazdu z punktu a do punktu B. Innowacyjne kamerki samochodowe to wielozadaniowe urządzenia, których celem jest zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa podróży. Nowoczesnego wideorejstratora nie wyobraża się teraz bez wielu usprawnień jak wbudowany moduł GPS czy tryb parkingowy. Jednym z niezbędnych rozwiązań, w nowoczesnym urządzeniu tego typu jest asystent jazdy nocnej, którego celem jest poprawienie jakości zarejestrowanego po zmroku obrazu. To właśnie otrzymanie wysokiej jakości nagrań w nocy mimo zastosowaniu standardowych trybów nocnych stanowiło największe wyzwanie producentów widorejestratorów. Od niedawna Mio rozwiązało ten problem proponując autorską technologię MioTM Night Vision w 3 wariantach: MioTM Crystal Vision, MioTM Night Vision, MioTM Night Vision Pro.

Krystaliczna skuteczność

Autorska technologia MioTM Crystal Vision to rozwiązanie, które można znaleźć w podstawowych modelach wideorejestratorów Mio. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu ustawień przesłony, wysokiej jakości obiektywu, urządzenie nagra zdarzenie w świetnej rozdzielczości. Wbudowane oprogramowanie zapewni również poprawę jasności nagrania. Ta opcja w porównaniu do standardowego trybu nocnego spowoduje, że nagrana droga będzie czytelna nawet w słabo oświetlonych miejscach. W przypadku nocnej stłuczki nagrany film będzie mógł stanowić niepodważalny dowód w sądzie.



Nocne oko



Rozwinięciem podstawowego modułu MioTM Crystal Vision jest MioTM Night Vision. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Szarówka zmienia się w gęsty mrok, jesteśmy poza miastem, więc oświetlenie jest prawie żadne. Czy istnieje jakieś rozwiązanie, które poradziłoby sobie z całkowitym mrokiem? W tym przypadku idealnie sprawdzi się właśnie moduł MioTM Night Vision, czyli zaawansowane wspomaganie nagrań nocnych. Dzięki przesłonie o wartości nie większej niż 2.0, wideorejestratory Mio są w stanie zapewnić odpowiednią ilość światła, by uzyskane nagranie było jasne a szczegóły na nim zarejestrowana czytelne. Nie bez znaczenia, jest również użycie szklanego, czterowarstwowego obiektywu z wbudowanym filtrem IR, który zapewni, że trasa będzie non-stop nagrywana w niezmiennej przejrzystości obrazu. Dodatkowo tak jak w przypadku MioTM Crystal Vision, moduł MioTM Night Vision również posiada wewnętrzne oprogramowanie sprawiające, że otrzymamy możliwie najlepszej jakości nagrania przy niedostatecznym oświetleniu.

Dla wymagających

Ostatnia odmiana autorskiej technologii opracowanej przez Mio dedykowana jest najbardziej wymagającym miłośnikom jazdy w niemalże zupełnej ciemności. Czym Night Vision Pro. różni się od młodszego rodzeństwa z rodziny Mio? Oprócz wszystkich rozwiązań z MioTM Night Vision, wersja Pro może pochwalić się dodatkowym sensorem optycznym SONY Stravis. Gwarantuje on czytelne i przejrzyste nagranie nawet w momentach minimalnego oświetlenia. Co zyskujemy? Uchwycenie detali, świetną jakość materiałów, a w przypadku stłuczki niezbite dowody w przypadku sporu z ubezpieczycielem.

Dzięki stworzeniu rozwiązań MioTM Night Vision, firma zapewniła maksymalnie najlepszą z możliwych jakość nagrań po zmroku.