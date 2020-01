Genesis Irid 353 oraz Irid 353 ARGB - praktyczne obudowy na każdą kieszeń

Genesis Irid 353 to obudowa micro tower o sporych możliwościach. Nie emanuje paletą barw, lecz subtelnie eksponuje wnętrze, w którym nie brakuje miejsca na high-endowe komponenty. Z kolei wersja ARGB pozwala nadać urządzeniu indywidualny charakter.

Genesis Irid 353 ARGB i Irid 353 to obudowy dla komputerów PC z płytami micro-ATX i mini-ITX. Dzięki mniejszym wymiarom mają one szansę zagościć nie tylko pod, ale i na biurkach czy szafkach RTV w salonach. Wyposażone w duże okna z hartowanego szkła pozwalają podziwiać zainstalowane podzespoły, a zainstalowane fabrycznie filtry przeciwkurzowe mają pomóc w utrzymaniu wnętrza i komponentów w czystości.

Obieg powietrza wymuszają znajdujące się w zestawie wentylatory. Każdy z nich ma 120 mm średnicy i - zdaniem producenta - ma odznaczać się niską emisją hałasu. W modelu Irid 353 znalazły się dwa, a w Irid 353 ARGB trzy wentylatory, które dodatkowo mają podświetlenie ARGB. W razie potrzeby użytkownicy mogą zamontować kolejne dwa (Irid 353 ARGB) lub trzy (wersja bez ARGB). Jest też dość miejsca na chłodzenie wodne. Obudowy Genesis Irid 353 pozwalają na montaż maksymalnie dwóch zestawów AiO z radiatorami o długości do 240 mm. Zwolennicy tradycyjnych rozwiązań mają 163 mm wolnej przestrzeni na chłodzenie procesora.

W obudowach Genesis Irid 353 ARGB i Irid 353 jest miejsce na karty graficzne o długości do 375 mm, do czterech dysków jednocześnie i do czterech kart rozszerzeń. Zasilacz ATX o długości do 190 mm jest instalowany w dolnej komorze, z której łatwo powinno się dać rozprowadzić kable dzięki systemowi ich organizacji - producent zapewnił blisko trzy centymetry wolnej przestrzeni i system otworów z gumowanymi osłonami.

Obudowy Genesis Irid 353 ARGB i Irid 353 posiadają panel I/O z wyprowadzonymi złączami USB (3.0, 2.0) i audio. Model ARGB ma także dodatkowy przycisk do sterowania podświetleniem LED. Wykonane ze stali, szkła i tworzyw sztucznych konstrukcje ważą około sześciu kilogramów.

Oba warianty są już dostępne w sklepach. Genesis Irid 353 została wyceniona na 199 zł, natomiast model Genesis Irid 353 ARGB powinien kosztować ok. 289 zł.