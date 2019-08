Zalman ZM500-LXII - nowy zasilacz z cichym chłodzeniem

Zasilacze o mocy około 500W są często wybierane do domowych komputerów. Nowy model ZM500-LXII produkcji firmy Zalman może być znakomitym wyborem dla takich właśnie maszyn.

Wyposażony w aktywne PFC posiada nie tylko szereg zabezpieczeń jak np. OPT (ochrona przed przegrzaniem) czy OPP (ochrona przez chwilowym skokiem mocy), ale też ciche chłodzenie. Ciepło z zasilacza odprowadzane jest poprzez 120-milimetrowy wentylator korzystający z łożysk ślizgowych.

Jak na niewysoką cenę nowy ZM500-LXII może pochwalić się wysoką sprawnością sięgającą do 85%. Ponadto, w czasie gdy zasilacz pozostaje w trybie gotowości (tj. kiedy komputer jest wyłączony) nie pobiera nawet 1W. To pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, co nie pozostaje bez znaczenia współcześnie, w świetle zmian klimatu. Producent chwali się, że tak jak wszystkie zasilacze z serii LXII także i ten wyposażono w wysokiej jakości kondensatory.

W Zalman ZM500-LXII wszystkie kable zabezpieczone są oplotem. Wnętrze komputera może więc nie tylko prezentować się bardziej estetycznie, ale też panują w nim lepsze warunki dla chłodzenia podzespołów. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją.

Cena zasilacza ZM500-LXII wynosi 169 zł.

Specyfikacja:

• Moc: 500 W

• PFC: aktywne

• Chłodzenie: wentylator 120 mm z łożyskami ślizgowymi

• Kable:

1 x 24 pin

1 x 8 pin (CPU)

2 x 8 pin (6+2, PCIe)

6 x 5 pin SATA

3 x 4 pin Molex