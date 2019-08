Nowe produkty WD_Black

Firma Western Digital zaprezentowała dziś portfolio zewnętrznych dysków do przechowywania danych przeznaczonych dla graczy korzystających zarówno z komputerów PC, jak i konsoli. Nowości pozwolą im na przechowanie większej liczby gier i zapewniają doskonałą wydajność – jako pierwsze na rynku dyski dla graczy wyposażone zostały w port SuperSpeed USB (20Gb/s), USB 3.2 gen 2x2.

Zastosowania

Współczesne gry w pełni wykorzystują wszelkie osiągnięcia najnowszych technologii z dziedziny przetwarzania i generowania grafiki, oferując immersyjne środowiska, bazujące m.in. na rzeczywistości wirtualnej oraz rozszerzonej. Oznacza to jednocześnie, że gry wymagają sprzętu o większej wydajności i zajmują znacznie więcej miejsca na dysku niż starsze tytuły – niektóre z nowych gier potrafią zajmować nawet ponad 100 GB. Dla graczy stanowi to poważne wyzwanie – szczególnie, jeśli chcą grać zarówno w swoje ulubione starsze tytuły, nie rezygnując jednocześnie z instalowania najnowszych gier.

Pięć najnowszych dysków Western Digital zaprojektowano właśnie z myślą o tych wyzwaniach – dlatego bazują one na znakomitych nośnikach WD_Black™ SN750 NVMe™ SSD (wyróżniających się najwyższą wydajnością) i charakteryzują się cenioną przez klientów niezawodnością, typową dla produktów firmy. Zastosowanie nowych modeli w systemie do gier (PC lub konsoli) pozwoli graczowi na zapisanie na dysku znacznie większej liczby gier, a także znaczne skrócenie czasu ładowania lokacji/rozdziałów.

Dzięki nawiązaniu współpracy z firmą Microsoft, nabywcy niektórych z nowych produktów będą mogli przez maksymalnie trzy miesiące za darmo korzystać z usługi Xbox Game Pass Ultimate, w zasobach których dostępnych jest ponad 100 doskonałych gier na PC/konsolę Xbox One, a także z usługi Xbox Live Gold.

“Stale słyszymy od graczy, że niska wydajność i ograniczona przestrzeń dyskowa ich urządzeń negatywnie wpływa na jakość rozgrywki. Dzięki naszym nowym produktom, gracze będą mieli więcej miejsca zarówno na nowe gry, jak i na starsze tytuły. Nowości z serii WD_Black™ przeznaczone są dla wszystkich fanów gier – zarówno hard-core’owych graczy, jak i tych, którzy korzystają z nich tylko okazjonalnie. Na naszych dyskach każdy będzie mógł przechować wszystkie swoje ulubione tytuły i mieć je zawsze pod ręką” – wyjaśnia Susan Park, senior director of product management, content solutions w firmie Western Digital.

Informacje o produktach

Nowe modele w portfolio dysków dla graczy WD_BLACK™ to:

• Dysk WD_Black™ P10 Game Drive:

HDD o pojemności do 5TB2 – można na nim zapisać do 125 gier1

Kompaktowa obudowa, port USB 3.2 Gen 1

Wysoka wydajność zarówno na PC, jak i konsolach

Trzy lata ograniczonej gwarancji

• Dysk WD_Black™ P50 Game Drive:

Pierwszy w tym segmencie rynku SSD wyposażony w port USB 3.2 gen 2x2, zapewniający szybkości odczytu/zapisu sięgające 1980MB/s*

Do 2TB2 dodatkowej przestrzeni dyskowej zarówno na ulubione starsze gry, jak i najnowsze tytuły

Pięc lat ograniczonej gwarancji

• Dysk WD_Black™ D10 Game Drive:

HDD o pojemności do 8TB2 – można na nim zapisać do 200 gier1

Szybkość do 250MB/s*, 7200RPM z technologią aktywnego chłodzenia

Trzy lata ograniczonej gwarancji

• Dysk WD_Black™ D10 Game Drive for Xbox One:

HDD o pojemności do 12TB2 – idealny do zapisania i rozbudowywania kolekcji gier na konsole Xbox One (można na nim zapisać do 300 gier1)

Nabywca otrzymuje za darmo 3-miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate**

Szybkość do 250MB/s*, 7200RPM z technologią aktywnego chłodzenia

Trzy lata ograniczonej gwarancji

• Dysk WD_Black™ P10 Game Drive for Xbox One:

HDD o pojemności do 5TB2 – można na nim zapisać do 125 gier1

Nabywca otrzymuje za darmo 2-miesięczny dostęp do usługi Xbox Game Pass Ultimate (do oznacza dostęp do 100+ gier na Xbox One oraz PC), a także Xbox Gold Live

Wysoka wydajność, zapewniająca najlepsze doznania z gier na Xbox One

Trzy lata ograniczonej gwarancji

Sprawdź nowości

• Portfolio WD_Black będzie prezentowane na targach Gamescom 2019 w Kolonii w następujących miejscach::

o Entertainment Area – hala 10.1 | stoisko E-051

o B2B Area/TRADEVISITOR PLACE – hala 2.2 D-042

Ceny i dostępność

Dysk WD_Black P10 Game Drive dostępny będzie w pojemnościach od 2TB do 5TB, w cenie od $89.99 do $149.99 (wszystkie ceny to sugerowane ceny detaliczne na amerykańskim rynku). WD_Black P10 Game Drive jest już dostępny w wybranych sklepacjh oferujących produkty Western Digital, a także u resellerów, integratorów i w sklepie WD store. WD_Black P10 Game Drive for Xbox One dostępny będzie w pojemnościach od 3TB do 5TB, w cenie od $109.99 do $149.99.

WD_Black D10 Game Drive o pojemności 8TB kosztuje $199.99, zaś WD_Black D10 Game Drive for Xbox One 12TB - $299.95 MSRP USD in the U.S. Ceny będą różnić się w zależności od modelu oraz jego pojemności.

WD_Black P10 Game Drive for Xbox One, WD_Black D10 Game Drive oraz WD_Black D10 for Xbox One pojawią się w sprzedaży jeszcze w tym kwartale. WD_Black P50 Game Drive będzie dostępny w czwartym kwartale 2019 r.