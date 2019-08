PowerWalker: domowy UPS o dużych możliwościach

PowerWalker wprowadza nowy zasilacz awaryjny o stabilnej charakterystyce skierowany do bardzo wymagających użytkowników.

Niemiecka marka PowerWalker, specjalizująca się w zasilaczach awaryjnych, ma nowy produkt - skierowany do pracy ze sprzętem sieciowym i mocnymi komputerami wrażliwymi na skoki napięć. Model VI 3000 CW IEC, bo o nim mowa, może pochwalić się nie tylko znaczną pojemnością baterii, ale też wysoką mocą i współczynnikiem mocy wynoszącym 0,7. W praktyce oznacza to, że zasilacz będzie w stanie znieść duże obciążenie, znacznie większe niż może wygenerować zwykły komputer domowy. Stąd dość naturalna predestynacja nowego modelu marki PowerWalker do pracy ze stacjami roboczymi.

PowerWalker VI 3000 CW IEC może pochwalić się czystą charakterystyką sinusoidalną oraz funkcją AVR do stabilizacji napięcia. Nowy model oferuje zróżnicowane opcje komunikacji, takie jak podłączenie przez USB, zarówno z wykorzystaniem dodatkowego softu, jak i bez, działając po prostu jako urządzenie HID. Producent oferuje opcjonalnie nawet interfejs sieciowy.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by nowy UPS zabezpieczał zasilanie dla więcej niż jednego stanowiska. Dysponuje aż 8 wyjściami zasilania, a jego moc pozwala na obsługę nawet kilku biurowych komputerów. Jak zapewnia producent, szybki czas przełączania i nienaganna charakterystyka pracy sprawiają, że PowerWalker VI 3000 CW IEC poradzi sobie także przy dostawie zasilania dla sprzętu sieciowego jak routery czy switche.

Cena zasilacza awaryjnego PowerWalker VI 3000 CW IEC wynosi 1599 zł.

Specyfikacja:

• Moc: 3000VA / 2100W

• Współczynnik Mocy: 0.70

• Wejście: zakres napięcia wejściowego 162-290 VAC

• Częstotliwość (Synchronized Range): 50Hz lub 60Hz

• Wyjście: nominalne napięcie wyjściowe 230 VAC

• Regulacja napięcia (Tryb Bat.): ±1,5%

• Frequency (Battery Mode): ±1Hz

• Czas przełączania: 2-6 ms (typowo, do 10 ms max)

• Ochrona przed przepięciami

• Ochrona przed zwarciami

• Wskaźniki LED

• Czas ładowania: 4h do 90%

• Wyjścia: 8 x IEC C13Outlet

• Wejście: C20

• Szerokość: 145 mm

• Wysokość: 220 mm

• Głębokość: 455 mm

• Waga: 20,3 kg