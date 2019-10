Zalman X3 White - solidna i elegancka obudowa PC z segmentu premium

Obudowa Zalman X3 White jest adresowana do bardziej wymagających użytkowników. Wysoka jakość wykonania ma tu iść w parze z eleganckim, miłym dla oka designem, praktycznymi rozwiązaniami i dobrym wyposażeniem.

Zalman X3 White to obudowa typu midi tower. Wykonana z aluminium, hartowanego szkła i tworzyw sztucznych konstrukcja waży 9,1 kg. Jest to zatem jedna z najcięższych obudów w swojej klasie, co powinno przekładać się na jej wysoką sztywność i solidność. Wewnątrz zmieszczą się pełnowymiarowe płyty w formacie ATX i karty graficzne o długości 350 mm. Przewidziano także miejsce na instalację chłodnic wodnych o długości do 360 mm.

Zwolennicy tradycyjnego chłodzenia procesora mają do dyspozycji 175 mm wolnej przestrzeni. Nie powinno być zatem problemów z odprowadzaniem ciepła nawet z najwydajniejszych podzespołów. Sprawną cyrkulację powietrza wymuszają cztery fabrycznie zainstalowane wentylatory RGB LED (RFD120A) o średnicy 120 mm. Trzy z nich tłoczą chłodne powietrze do wnętrza obudowy, czwarty wydmuchuje zaś gorące z okolic procesora. Osoby, dla których taki zestaw okaże się niewystarczający, mają możliwość montażu kolejnych dwóch wentylatorów na górnej ściance.

Wewnątrz obudowy Zalman X3 White można zainstalować do siedmiu pojedynczych kart rozszerzeń oraz cztery napędy 2,5”. Wbudowany panel I/O ma wyprowadzone standardowe złącza (USB, mini-jack) oraz przycisk do sterowania podświetleniem LED. Diodami RGB dysponują wszystkie fabrycznie zainstalowane wentylatory, a także dwie listwy zamontowane na górnej ściance. Nie zabrakło też filtrów przeciwkurzowych w newralgicznych miejscach obudowy, wygodnego dostępu do chłodzenia procesora, czy beznarzędziowego montażu komponentów.

Obudowa Zalman X3 White ma duży, przezroczysty panel boczny wykonany z hartowanego szkła. Umożliwia on wgląd do wnętrza, które dzięki wbudowanemu w wentylatory i górną ściankę podświetleniu LED może prezentować się efektownie.

Obudowa Zalman X3 White jest dostępna w sprzedaży w cenie ok. 430 zł.

Dane techniczne:

• model: X3 White

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 459 x 210 x 430 mm

• materiał: aluminium, stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 9,1 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 175 mm

• maks. długość karty graficznej: 350 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 2 + 2 typu combo (3,5” lub 2,5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowane)

o 2 x 120 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany)

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak, z chłodnicą 120/240/360 mm

o lista kompatybilnych chłodzeń na stronie producenta

• wyprowadzone złącza:

o 2 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe

o 1 x kontroler podświetlenia RGB LED i wentylatorów