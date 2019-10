Dyski Kingston SSD dla przedsiębiorstw uzyskują status VMware Ready

Dyski SSD klasy korporacyjnej z serii DC500 od Kingston Digital Europe Co LLP osiągnęły status VMware Ready™. To sukces spółki stowarzyszonej firmy Kingston Technology Company Inc., największego na świecie producenta pamięci i powiązanych rozwiązań technologicznych, która odpowiada za produkcję urządzeń pamięci Flash. Oznacza to, że po zakończeniu szczegółowego procesu kwalifikacji dyski SSD DC500R i DC500M dla przedsiębiorstw zdobyły najwyższą ocenę firmy VMware i są obsługiwane na platformach VMware vSAN oraz vSphere w środowiskach produkcyjnych.

„Cieszy nas, że dyski SSD serii Kingston DC500 otrzymały logo VMware Ready™. Dla klientów oznacza to, iż spełniają one konkretne standardy zgodności operacyjnej określone przez firmę VMware oraz efektywnie współdziałają z infrastrukturą chmurową VMware. Dyski SSD klasy korporacyjnej od firmy Kingston można bez problemu instalować w infrastrukturach produkcyjnych, a wdrażane w środowiskach klientów szybciej przynoszą korzyści”― mówi Kristen Edwards, Dyrektor. Technology Alliance Partner Program w Vmware,

„Kingston zobowiązał się do utworzenia najlepszych w swojej klasie dysków SSD klasy korporacyjnej, które osiągają wysoką, a przede wszystkim przewidywalną i spójną wydajność dostosowaną do obciążeń w środowiskach przedsiębiorstw” ― powiedział Tony Hollingsbee, SSD Business Manager w Kingston w regionie EMEA. - „Certyfikat VMware daje klientom pewność, że uzyskają wydajność i korzyści, które nasze dyski serii DC500 zapewniają w zastosowaniach wymagających zarówno dużej wydajności operacji odczytu, jak i przetwarzania obciążeń mieszanych, co dotyczy infrastruktury wirtualnych pulpitów, operacyjnych baz danych, usług WWW i analizy danych”.

Zainstalowane w środowiskach vSAN i na serwerach vSphere dyski DC500R i DC500M zapewniają znakomitą gwarantowaną jakość usług (QoS) w zastosowaniach, które wymagają dużej wydajności operacji odczytu i obsługi obciążeń mieszanych, co dotyczy m.in. wirtualizacji. Dyski SSD firmy Kingston przeznaczone do centrów przetwarzania danych zostały zaprojektowane z wykorzystaniem kompleksowych, opracowanych w firmie skryptów dotyczących gwarantowania jakości usług (QoS). Skrypty te mierzą wydajność operacji we-wy i wzorce opóźnień w blokach różnej wielkości oraz głębokość kolejek. Następnie dyski zostały dostosowane do naszych wymagających specyfikacji. Oba modele, DC500R i DC500M, zostały dostrojone i przetestowane z myślą o minimalizacji opóźnień do poziomu spójności określanego za pomocą sześciu dziewiątek (99,9999%) przy zachowaniu dużej przepustowości i przewidywalnej wydajności operacji we-wy.

VMware Ready to program łączenia marek (co-brandingu) powiązany z programem Technology Alliance Partner (TAP). Ułatwia klientom identyfikowanie produktów partnerów, które mają certyfikaty współdziałania z infrastrukturą chmurową VMware. Klienci mogą używać tych produktów i rozwiązań, aby zmniejszyć ryzyko związane z realizacją projektów oraz obniżyć koszty tworzenia niestandardowych rozwiązań. W programie VMware TAP biorą udział tysiące uczestników z całego świata, w tym partnerzy oferujący technologie najwyższej klasy, którzy podjęli wspólne zobowiązanie do zapewnienia najlepszej wiedzy specjalistycznej i rozwiązań biznesowych dostosowanych do potrzeb każdego klienta.

Dyski SSD firmy Kingston serii DC500 można znaleźć na giełdzie VMware Solution Exchange (VSX) tutaj. VMware Solution Exchange to rynek internetowy, na którym partnerzy VMware i programiści mogą publikować multimedialne treści marketingowe oraz oprogramowanie do pobrania dla naszych klientów.