TP-Link Deco P9 – hybrydowy system WiFi Mesh z możliwością przesyłu danych przez sieć elektryczną

Mieszkańcy domów jednorodzinnych, bądź kilkupokojowych mieszkań często skarżą się na problemy z sygnałem WiFi, który nie dociera do wszystkich pomieszczeń lub jest za słaby do sprawnej transmisji danych. Prostym rozwiązaniem jest zastosowanie systemów WiFi Mesh, jednak w budynkach z grubymi, zbrojonymi ścianami wydajność nawet nowoczesnych sieci opartych o technologię Mesh jest mocno ograniczona.

Hybrydowy system Mesh Deco P9 od TP-Link raz na zawsze rozwiązuje problemy z zasięgiem WiFi, dzięki połączeniu dwóch technologii: WiFi Mesh oraz PLC (power line communication). Każda jednostka Deco P9 działa więc również jak transmiter sieciowy. Dzięki technologii Hybrid WiFi Mesh jednostki Deco komunikują się ze sobą, nie tylko poprzez WiFi, lecz również za pomocą sieci elektrycznej. To rozwiązanie pozwala na wyeliminowanie problemu słabego sygnału, spowodowanego obecnością grubych ścian czy dużymi odległościami pomiędzy jednostkami systemu Mesh.

Technologia TP-Link Mesh sprawia, że routery Deco współpracują ze sobą, aby tworzyć jednolitą sieć WiFi. Podczas przemieszczania się po domu telefon lub tablet użytkownika zawsze połączy się z routerem Deco, który oferuje mu najlepsze połączenie, bez przerywania transferu, buforowania czy spadku prędkości.

Wydajność i niezawodność połączeń osiąganych przez Deco z technologią PLC jest wyższa, niż w przypadku urządzeń korzystających wyłącznie z rozwiązania WiFi. System Deco P9 pracuje w standardzie WiFi 802.11ac, oferując przepustowości do 867 Mb/s w paśmie 5GHz oraz do 300 Mb/s w 2.4GHz. Transmisja danych poprzez sieć elektryczną odbywa się w standardzie HomePlug AV2 z prędkością do 1000Mb/s. Do podłączenia urządzeń kablowych służą dwa gigabitowe porty Ethernet w każdej jednostce Deco P9.

Deco P9 posiada rozbudowane funkcje kontroli rodzicielskiej, która dba o bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników Internetu. Dzięki niej można m.in. stworzyć osobne profile dla każdego z domowników i ustawić dla nich limity czasowe. Dodatkowo można ustawić także filtry, które w zależności od wieku będą blokowały dostęp do danych treści. Ponadto rodzice mogą również sprawdzić odwiedzane przez swoje pociechy strony internetowe. Wszystkie te funkcje dostępne są z poziomu aplikacji.

Konfiguracja i zarządzanie Deco P9 jest niezwykle proste. Wystarczy zainstalować i skonfigurować aplikację, która jest dostępna na urządzenia z systemem Android i iOS. Nie trzeba martwić się również o rozmieszczenie routerów, gdyż Deco samo zajmie się wyborem najlepszych miejsc do instalacji urządzeń. Deco P9 jest kompatybilne z innymi modelami Deco, a do tego może być zarządzany za pomocą Amazon Alexa lub IFTTT.

Więcej informacji na temat Deco P9 dostępne jest na stronie internetowej. Trzypaki TP-Link Deco P9 są już dostępne w sprzedaży. Produkt objęty jest 36-miesięczną gwarancją.