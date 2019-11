Zalman T7 – kompaktowa obudowa w rozsądnej cenie

Lekka konstrukcja, ascetyczny design i przystępna cena - obudowa Zalman T7 ma szansę ująć tych, którzy stawiają na proste, sprawdzone rozwiązania.

Obudowa Zalman T7 należy do popularnego segmentu obudów midi tower. Można zatem zamontować w niej pełnowymiarową płytę ATX wraz z kompletem kart rozszerzeń i wydajnym chłodzeniem procesora o wysokości do 160 mm. Jednocześnie ma ona dość kompaktowe wymiary i należy do grupy łatwo przenośnych modeli, ważąc wyjściowo 3,2 kg.

Jako obudowa adresowana do nieco mniej zamożnych klientów, Zalman T7 nie mieni się wszystkimi barwami tęczy. Ma natomiast zainstalowane dwa fabryczne wentylatory o średnicy 120 mm, filtr przeciwkurzowy oraz ażurowy przedni panel. Ma to umożliwić sprawny obieg powietrza i przełożyć się na optymalne temperatury podzespołów. Na górnej ściance obudowy znalazł się zestaw portów I/O składający się z trzech portów USB (w tym 3.0), gniazda słuchawkowego i mikrofonu.

Obudowa Zalman T7 ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku. Cena detaliczna została ustalona na poziomie 149 zł.

Dane techniczne:

• model: T7

• format: ATX midi tower

• wymiary (W x S x G): 384 x 202 x 438 mm

• materiał: stal, tworzywo sztuczne, akryl

• waga: 3,2 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: ATX, m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 160 mm

• maks. długość karty graficznej: 305 mm

• maks. długość zasilacza: 150 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 7

• liczba zatok 2,5”: 4 x 2,5”, 2 typu combo (3,5” lub 2,5”)

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm na przednim panelu (1 fabrycznie zainstalowany)

o 2 x 120 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany)

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe