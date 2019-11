HyperX osiąga kolejne kamienie milowe: sprzedał ponad 10 milionów gamingowych zestawów słuchawkowych, milion klawiatur i 65 mili

HyperX, dział gamingowy firmy Kingston Technology Company Inc., poinformował, że sprzedał łącznie ponad 10 mln gamingowych zestawów słuchawkowych, a obecnie wprowadza na rynek ich najnowszy model, Cloud MIX Rose Gold Edition, należący do kategorii urządzeń lifestylowych. HyperX wyprodukował swój pierwszy gamingowy zestaw słuchawkowy w 2014 roku. Od tego czasu stworzył 30 modeli tych urządzeń. Stał się jednym z największych producentów słuchawek do komputerów PC i konsoli gier. Dziś wkracza również na rynek lifestylowy z nową linią Cloud MIX.

HyperX osiągnął również ważne kamienie milowe w dwóch innych kategoriach: sprzedał ponad milion klawiatur gamingowych i 65 milionów modułów pamięci. Wcześniej wprowadził na rynek mechaniczne klawiatury gamingowe HyperX Alloy z przełącznikami Cherry MX, a obecnie nadal rozwija te produkty, czego rezultatem jest mechaniczna klawiatura gamingowa HyperX Alloy Origins z firmowymi mechanicznymi przełącznikami klawiszy. Oferta pamięci HyperX obejmuje markowe moduły pamięci DDR4 FURY i Predator oraz moduły RGB z podświetleniem LED regulowanym za pomocą oprogramowania NGENUITY.

„HyperX zwiększa swój udział w rynku szybciej, niż wynikałoby z naszych przewidywań. Osiągnął pozycję lidera w dziedzinie zestawów słuchawkowych do komputerów PC i pioniera branży gamingowej” ― powiedział Paul Leaman, Vice President HyperX w regionie EMEA. „Sama liczba 10 milionów sprzedanych słuchawek robi wrażenie, ale dopiero gdy dodamy do tego wskaźniki sprzedaży klawiatur i modułów pamięci, widać, jaką potęgą stał się HyperX w branży urządzeń gamingowych”.

Obecnie HyperX ze swoim najnowszym zestawem słuchawkowym Cloud MIX Rose Gold Edition wchodzi na rynek urządzeń lifestylowych. Równocześnie zbudował sieć ambasadorów marek lifestylowych, którzy wywodzą się z różnych środowisk. Należą do nich Dele Alli z klubu Tottenham Hotspur, Marco Reus z Borussii Dortmund, zdobywca nagrody Grammy Post Malone oraz wielu innych influencerów i streamerów. HyperX nawiązał również współpracę z firmą Champion® Athleticwear ― swoim pierwszym partnerem z branży odzieżowej.