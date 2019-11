Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition - prostota, styl i wydajność

Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition to chłodzenie AiO, które może się podobać. Stworzone z myślą o wymagających użytkownikach, przykuwa uwagę potężnym radiatorem, efektownym podświetleniem i minimalną ilością okablowania.

Cooler Master ML360P Silver Edition to chłodzenie, które powinno poradzić sobie z każdym, nawet mocno podkręconym procesorem, zarówno Intela jak i AMD. Ważący niemal 1,5 kilograma zestaw zawiera chłodnicę o długości 360 mm, przez którą powietrze tłoczą trzy wentylatory o średnicy 120 mm. Oznacza to, że o ile chłodzenie jest kompatybilne z większością popularnych podstawek pod CPU, o tyle nie każda obudowa będzie w stanie pomieścić tak duży radiator.



Sama chłodnica jest dwukomorowa, co ma dodatkowo podnosić jej efektywność w rozpraszaniu ciepła. Znajdujący się w komplecie zestaw trzech zintegrowanych wentylatorów podłącza się przy pomocy pojedynczego przewodu, co ogranicza liczbę kabli niezbędnych do działania chłodzenia. Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition jest wyposażony w podświetlenie RGB LED, które obejmuje zainstalowane wentylatory oraz blok z pompą.

W pudełku nie zabrakło kontrolera, za pomocą którego użytkownik może zarządzać iluminacją. Montaż poszczególnych elementów, oprócz minimalnej liczby kabli, ułatwiają śruby, które nie wymagają użycia narzędzi do ich wkręcania i wykręcania.

Chłodzenie wodne Cooler Master MasterLiquid ML360P Silver Edition wyceniono na ok. 800 zł.

Dane techniczne:

• rodzaj chłodzenia: wodne

• kompatybilne podstawki:

o Intel LGA2066, LGA2011-v3, LGA2011, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, LGA1366, LGA775

o AMD TR4, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

• wymiary radiatora: 394 × 119 × 27,2 mm

• materiał radiatora: aluminium

• wymiary pompy: 82,9 x 72 x 52,9 mm

• głośność pompy: <15 dB

• średnica wentylatorów: 120 mm

• liczba wentylatorów: 3

• prędkość obrotowa wentylatorów: 650 - 1800 obr./min. (+/- 10%)

• głośność wentylatorów: 8 - 30 dB

• pobór energii:

o wentylator (3 szt.): 3,84 W (7,2 W z podświetleniem LED)

o pompa: 1,3 W (2 W z podświetleniem LED)