Zalman: nowa obudowa S2 trafiła na rynek

Składanie komputera w niskiej jakości obudowie jest dalekie od przyjemności. Co innego, gdy wszystko jest równe, precyzyjnie wykonane, dopasowane, a cena samej obudowy nie jest przy tym wysoka. Tak właśnie ma być w przypadku obudowy Zalman S2, która właśnie trafiła do sprzedaży.

Na sklepowe półki trafiła obudowa Zalman S2 - konstrukcja rozmiaru Midi Tower, którą docenią użytkownicy poszukujący nowoczesnych rozwiązań, dobrej wentylacji i konstrukcji z bocznym oknem, za relatywnie niską cenę. Stylistycznie południowokoreański producent postawił tu na stonowany wygląd, który ma wpasować się w różnorodne gusta użytkowników.

Wewnątrz Zalman S2 można zamontować płyty główne formatów: ATX, mATX lub Mini-ITX. Maksymalna długość karty graficznej wynosi 330 mm, a układ chłodzenia procesora nie może być wyższy niż 150 mm. Tym samym obudowa S2 pozwala na pomieszczenie zdecydowanej większości dostępnych na rynku komponentów.

Atutem modelu S2 w budżetowej klasie obudów jest możliwość zamontowania dosyć bogatego systemu chłodzenia. W środku może znaleźć się do ośmiu wentylatorów, a jeden, o średnicy 120 mm, jest już fabrycznie zainstalowany na tylnym panelu. Także posiadacze chłodzenia wodnego nie powinni mieć powodów do narzekań: nowa obudowa Zalmana jest zgodna z radiatorami o długości do 240 mm (przód) i 120 mm (tył).

Cena obudowy Zalman S2 na polskim rynku wynosi około 135 zł.

Specyfikacja:

• Standard Midi-ATX

• Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 150 mm

• Maksymalna długość karty graficznej: 330 mm

• Maksymalna długość zasilacza: 180 mm

• Liczba slotów PCI z tyłu: 7

• Liczba zatok na dyski: 4 (2x3,5” + 2x2,5”)

• Maksymalna liczba wentylatorów: 8 (w tym jeden preinstalowany)

• Kompatybilne radiatory chłodzenia wodnego: 120 mm / 240 mm

• Okno na bocznym panelu

• Dwa filtry przeciwkurzowe na magnesach

• Wymiary: 412x189x451 cm

• Waga: 3,9 kg