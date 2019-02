Logitech G wprowadza zaawansowaną technologię dźwięku w słuchawkach

Logitech G, marka Logitech, i wiodący innowator technologii oraz produktów do gier, wprowadza nową linię zestawów słuchawkowych, zaprojektowanych tak, aby zapewnić jak najwyższą wierność brzmienia i najlepsze wrażenia audio w grach.

"Bez względu na to, czy chcesz dodatkowo dopalić swoją stację bitewną, czy też rozerwać się w swojej ulubionej grze Battle Royale, chcemy, abyś uzyskał najwyższej klasy dźwięk i komfort, na jaki zasługujesz", powiedział Ujesh Desai, wiceprezes i dyrektor generalny Logitech Gaming. "Zawsze odkrywamy nowe sposoby na dostarczanie niesamowitych wrażeń w grach, a to jest właśnie to, co wnosimy z naszymi nowymi zestawami słuchawkowymi".

Logitech G oferuje najszerszą gamę zestawów słuchawkowych do gier, zaprojektowanych dla graczy o różnych poziomach zaawansowania, niezależnie od tego, czy są to gracze profesjonalni, hardcore czy casual. Nowa linia zestawów słuchawkowych została zaprojektowana w taki sposób, aby gracze mogli wybrać idealny model pasujący do ich stylu gry i budżetu. Do linii należą zestawy:

Najlepszy dźwięk i oświetlenie dla twojej stacji bojowej

● Logitech® G935 7.1 LIGHTSYNC Wireless Gaming Headset

● Logitech® G635 7.1 LIGHTSYNC Gaming Headset

Idealny zestaw do Battle Royale

● Logitech® G432 7.1 Surround Gaming Headset

● Logitech® G332 Stereo Gaming Headset

Dla graczy, którzy chcą sprawić, że ich stacja bojowa stanie się obiektem zazdrości każdego, bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Logitech® G935 7.1 LIGHTSYNC Wireless Gaming Headset zapewni doskonały dźwięk i niesamowite oświetlenie RGB. Jest to pierwszy z rodziny zestawów słuchawkowych wyposażonych w wyjątkowy głośnik Audio Pro-G 50mm firmy Logitech G, który jest wykonany z hybrydowej siatki zapewniającej wysokiej jakości dźwięk o głębokim basie i obfitej, wręcz kinowej scenie dźwiękowej. Ponadto, ten nowy zestaw słuchawkowy jest wyposażony w technologię LIGHTSYNC firmy Logitech G oferującą dynamiczne i konfigurowalne oświetlenie, które synchronizuje się z dowolną treścią, w tym z grami, filmami i muzyką. Technologia ta pozwala na wybranie każdego koloru w celu dopasowania ustawień klawiatur, myszy i zestawów słuchawkowych. Nowy zestaw słuchawkowy jest również wyposażony w technologię DTS Headphone: X® 2.0 surround sound, która symuluje środowisko 3D.

Kompatybilny z komputerami PC, konsolami oraz urządzeniami przenośnymi, Logitech G935 charakteryzuje się 12-godzinnym czasem pracy na baterii, ulepszonym mikrofonem 6 mm i poprawioną stabilnością połączenia bezprzewodowego. Gracze mogą dostosować swoje doświadczenia za pomocą Logitech G HUB, tworzyć własne profile dźwiękowe i przypisywać im klawisze funkcyjne G-Keys.

Zestaw słuchawkowy G935 zamyka wszystkie innowacje w konstrukcji, którą gracze zdążyli już pokochać – skórzane nauszniki, ulepszony mikrofon i wbudowana w nauszniki regulacja głośności, pozwalają zawsze cieszyć się krystalicznie czystym dźwiękiem.

Uzupełnieniem tej linii zestawów słuchawkowych jest wersja przewodowa, Logitech® G635 7.1 LIGHTSYNC Wired Gaming Headset.

Dla graczy uwielbiających Battle Royale, Logitech G dostarcza nowe zestawy słuchawkowe G432 i G332. Te zestawy słuchawkowe dają każdemu graczowi zdecydowaną przewagę i wysoki komfort w cenie, która nie opróżnia portfela.

G432 7.1 Surround Sound Gaming Headset zawiera 50mm przetworniki, które zapewniają niesamowite wrażenia dźwiękowe. W połączeniu z technologią DTS Headphone:X 2.0 surround, zestaw słuchawkowy zapewnia dźwięk, który pozwala zanurzyć się w grze. Zestaw zawiera skórzane, obrotowe nauszniki, duży mikrofon o średnicy 6 mm z możliwością wyciszenia flip-to-mute oraz zgodność z wieloma platformami.

Nową linię zestawów słuchawkowych firmy Logitech G uzupełnia Logitech® G332 Gaming Headset. Stereofoniczny zestaw słuchawkowy G332 oferuje taki sam komfort i jakość, jak pozostałe i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących pierwszego zestawu słuchawkowego do gier.

Wszystkie zestawy słuchawkowe z tej linii można dostosować do własnych potrzeb za pomocą G HUB firmy Logitech. Logitech G HUB to nowy, zaawansowany interfejs oprogramowania do gier, który pomaga graczom w jak najlepszym wykorzystaniu ich sprzętu. Dzięki czystemu i nowoczesnemu interfejsowi gracze mogą szybko spersonalizować swój sprzęt w każdej grze, udostępniać i pobierać profile od innych i nie tylko.

Nowe, gamingowe headsety LogitechG będą dostępne na stronie Logitech oraz u sprzedawców detalicznych w lutym 2019. Przewidywane ceny to:

● Logitech G935 7.1 LIGHTSYNC Wireless Gaming Headset – 829 zł

● Logitech G635 7.1 Gaming Headset – 640 zł

● Logitech G432 7.1 Gaming Headset – 340 zł

● Logitech G332 Stereo Gaming Headset – 255 zł