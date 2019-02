QNAP prezentuje TR-004 – czterozatokową obudowę rozszerzającą RAID dla NAS-ów i komputerów PC/MAC

QNAP® Systems, Inc. (QNAP), wiodący dostawca rozwiązań z dziedziny computing, networking oraz storage, wprowadził dziś na rynek urządzenie TR-004, czyli 4-zatokową obudowę rozszerzającą RAID, którą można podłączyć do komputera PC lub NAS-a za pośrednictwem złącza USB 3.0 Type-C. To wielofunkcyjne urządzenie można wykorzystać nie tylko do rozbudowania przestrzeni dyskowej NAS-a, ale również jako sprzętowe rozwiązanie storage RAID dla NAS-a lub PC. Model TR-004 oferuje możliwość wygodnego, międzyplatformowego współdzielenia plików oraz wysoką elastyczność.

QNAP TR-004 obsługuje konfigurację pojedynczego dysku, JBOD oraz RAID 0/1/5/10. Użytkownicy QNAP NAS mogą podłączać obudowę do swoich NAS-ów, definiować parametry RAID i tworzyć pule pamięci bezpośrednio z poziomu dostępnej w systemie QTS aplikacji Pamięć dyskowa i migawki. Alternatywnie, możliwe jest wykorzystanie TR-004 jako zewnętrznego urządzenia storage podłączonego do NAS-a.

Obudowę można też podłączać do komputerów PC/MAC i wykorzystywać do udostępniania i przenoszenia plików (obsługuje ona system plików exFAT). Dla użytkowników komputerów z niewielką przestrzenią dyskową TR-004 może pełnić funkcje rozszerzenia pamięci, a wyspecjalizowana aplikacja QNAP External RAID Manager (Windows/macOS) ułatwia sprawdzanie statusu dysków, zmianę konfiguracji RAID, analizowanie logów czy aktualizowanie firmware’u TR-004.

“TR-004 jest nowym rozwiązaniem do rozszerzania pamięci dla NAS i DAS. To pojedyncze urządzenie, którego używać można na dwa sposoby – dla właścicieli QNAP NAS będzie to rozwiązanie do rozszerzenia ich przestrzeni, zaś użytkownicy PC mogą je nabyć i używać go już teraz, a później, po zakupie NAS-a, wykorzystać również z nim” – wyjaśnia Jason Hsu, Product Manager QNAP.

Przełącznik DIP (umieszczony z tyłu) pozwala na zmianę konfiguracji urządzenia. Na obudowie umieszczono również diody informujące o statusie, przycisk kopiowania danych oraz przycisk eject. Gdy urządzenie, do którego podłączona jest obudowa (NAS/PC) zostanie wyłączone lub uśpione, również TR-004 przełącza się w tryb uśpienia.