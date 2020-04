Zalman M3 - prostota, lekkość i funkcjonalność

Zalman M3 to obudowa, która przyciąga uwagę prostotą formy, a utrzymuje zainteresowanie swoją funkcjonalnością. Mimo stosunkowo niewielkich wymiarów jest w niej dość miejsca na komponenty z górnej półki.

Obudowa Zalman M3 to konstrukcja mini tower, która wyróżnia się oszczędnym, pozbawionym zbędnych ozdobników designem. Producent postawił na pełny, metalowy panel przedni z niewielkim podświetleniem i sprytnie ukrytymi otworami wentylacyjnymi wzdłuż jego krawędzi. Zadbano zatem o dopływ świeżego powietrza, które go obieg wspomagają preinstalowany z przodu wentylator o średnicy 120 mm oraz podświetlony na biało tylny o tej samej średnicy.



Ten ostatni rozświetla zamontowane podzespoły, które można podziwiać przez przesuwany panel boczny wykonany z hartowanego szkła. W razie potrzeby można dołożyć sześć kolejnych wentylatorów lub pójść krok dalej i zainwestować w chłodzenie wodne. Obudowa Zalman M3 pozwala na instalację dwóch zestawów AiO z radiatorami o długości do 240 mm z przodu i nawet 280 mm nad płytą główną. W przypadku standardowego chłodzenia CPU powinno mieć ono do 165 mm wysokości.

Utrzymanie w czystości wnętrza obudowy ułatwia łatwy w montażu i demontażu magnetyczny filtr przeciwkurzowy. Obudowa Zalman M3 posiada cztery miejsca na karty rozszerzeń, przestrzeń na kartę graficzną o długości do 330 mm, cztery dyski SSD i dwa HDD (3,5”). Na panelu I/O znalazły się użyteczne porty (USB 3.0 i 2.0) oraz gniazda audio. Wykonana głównie ze szkła i metalu konstrukcja waży sześć kilogramów.

Obudowa Zalman M3 pojawi trafi do sprzedaży w bieżącym kwartale. Jej cena nie została jeszcze ustalona, ale szacuje się, że powinna oscylować w okolicach 300 zł.

Dane techniczne:

• model: M3

• format: ATX mini tower

• wymiary (W x S x G): 457 x 210 x 407 mm

• materiał: stal, hartowane szkło, tworzywo sztuczne

• waga: 6 kg

• obsługiwane formaty płyt głównych: m-ATX, m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 165 mm

• maks. długość karty graficznej: 330 mm

• maks. długość zasilacza: 180 mm

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 4

• liczba zatok 2,5”: 4

• miejsca na dodatkowe wentylatory:

o 3 x 120 mm na przednim panelu (fabrycznie zainstalowany)

o 2 x 120/140 mm na górnym panelu

o 1 x 120 mm na tylnym panelu (fabrycznie zainstalowany z podświetleniem LED)

o 2 x 120 mm na dolnej komorze

• możliwość instalacji chłodzenia wodnego: tak

o do 240 mm z przodu

o do 240 mm z góry lub 280 mm z metodą montażu “na kanapkę”

• wyprowadzone złącza:

o 1 x USB 3.0

o 2 x USB 2.0

o 1 x wyjście słuchawkowe

o 1 x wejście mikrofonowe