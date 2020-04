Jesteś twórcą? Komponujesz, produkujesz? Matthew S, znany producent i muzyk, postawił na dyski NAS Asustor

Mimo postępu technologicznego, są branże, gdzie składowanie danych nadal jest wyzwaniem. Zmagają się z nim m.in. producenci muzyczni, którzy realizują wiele projektów jednocześnie. Rozwiązanie musi być pojemne, niezawodne, wydajne i zapewniać bezpieczeństwo. Matthew S, włoski muzyk i producent, wybrał NAS Asustor.

Dla osób, które realizują projekty dla branży rozrywkowej, nie istnieje przestrzeń, która byłaby zbyt duża. Kluczowe jest również bezpieczeństwo danych. I mowa tu zarówno o ciągłej ich dostępności, jak również o zachowaniu poufności. Utrata projektu lub jego wyciek mogą spowodować ogromne straty materialne i wizerunkowe. Po wykonaniu stosownego researchu, Matthew S postanowił zaufać firmie Asustor.

Włoski producent muzyki elektronicznej, kompozytor i muzyk wybrał dysk NAS Asustor Nimbustor 4. Podczas pracy potrzebuje on pojemnej i niezawodnej przestrzeni dyskowej. Jeden projekt muzyczny zajmuje nawet 1 GB. W skali miesiąca przekłada się to na co najmniej kilkadziesiąt gigabajtów danych, które muszą być zawsze dostępne i bezpieczne. Ich utrata lub nieautoryzowany dostęp do nich nie wchodzą w grę.

Gdy zwykła chmura to za mało...

Takim wymaganiom nie sprostała m.in. przestrzeń oferowana przez jednego z czołowych dostawców usług chmurowych. Problemem okazały się tutaj ilość dostępnego miejsca oraz bezpieczeństwo poufnych danych, których wyciek mógłby okazać się bardzo kosztowny. Stąd po latach eksplorowania i testowania różnych opcji, z zapisywaniem danych na lokalnym dysku włącznie, Matthew zdecydował się na Nimbustora 4 AS5304T firmy Asustor.

Kluczem do sukcesu okazały się tutaj niski koszt wdrożenia rozwiązania przy jednoczesnej elastyczności i funkcjonalności. Matthew S docenia szeroki wybór aplikacji, które dają mu wiele możliwości, w tym łatwy dostęp do projektów przy zachowaniu prywatności. Dzięki Nimbustorowi 4 może on zwolnić miejsce na dysku stacji roboczej. Jednocześnie artysta ma dostęp do projektów z dowolnego urządzenia, w tym smartfonu, i może się łatwo i efektywnie nimi dzielić. Ma to niebagatelne znaczenie zwłaszcza podczas warsztatów i w szkołach, gdzie wspólna praca i szybki dostęp do danych to podstawa.

Producent docenia oferowane przez platformę Asustora możliwości katalogowania i zarządzania kontentem. Do mocnych stron zalicza także wydajność i kulturę pracy dysku sieciowego Nimbustor 4. Szereg funkcji chroniących dane przed uszkodzeniem i utratą oraz bezproblemowa współpraca z chmurami to kolejne cechy, które pozwalają muzykowi skupić się na pracy, zapewniając spokój ducha.

Twórcy stawiają na dyski sieciowe Asustor

Historia włoskiego producenta to jeden z licznych przykładów na to, że zdobywane przez dyski NAS Asustor wyróżnienia i nagrody nie są tylko marketingowym chwytem. Oferowane przez nie możliwości, wydajność, bezpieczeństwo i niezawodność sprawiają, że ufają im szpitale i służba zdrowia, doświadczeni i wymagający redaktorzy (PCMag Editor’s Choice) czy twórcy (m.in. Matthew S, studio Lensvid.com), którzy nie kryją się z wyborami, których dokonali.

Bohater niniejszej historii, Asustor Nimbustor 4 AS5304T, jest dostępny w polskich sklepach w cenie ok. 2600 zł.