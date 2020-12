Zalman M2 mini - mała obudowa z dużym potencjałem

Zalman M2 mini to ukłon w stronę osób, które chcą zbudować miły dla oka, niewielki PC. Producent postawił na elegancki minimalizm i obiecuje solidne wykonanie oraz dobrą wentylację.

Zalman M2 mini to obudowa mini-ITX. Producent postawił na matowe, anodowane aluminium, które ma zapewnić elegancki, czy wręcz luksusowy wygląd maszyny. Solidna, stalowa rama, ma zapewnić konstrukcji odpowiednią sztywność i solidność. Uwagę zwracają boczne ścianki, które mają wycięte otwory układające się we wzór. Nadają one całości nieco dynamiki i zapewniają dopływ chłodnego powietrza do wnętrza.

W środku Zalman M2 mini oferuje przestrzeń na dwa dyski 2,5”, aktywne chłodzenie CPU o wysokości do 60 milimetrów oraz karty graficzne o długości do 295 mm. Montaż jest pionowy, a stosowny riser znajduje się w zestawie. Fabryczne wyposażenie obejmuje też wentylator o średnicy 80 mm, który wspomaga cyrkulację powietrza wewnątrz obudowy. Całości dopełnia nowoczesny panel I/O, który zawiera porty USB 3.0 i USB 3.1 Gen 2 typu C.

Wykonana ze stali, aluminium i szkła akrylowego obudowa Zalman M2 mini waży 3,1 kg. W jej wnętrzu zmieszczą się wyłącznie miniaturowe płyty główne mini-ITX i zasilacze SFX oraz SFX-L. Osoby, które chciałyby zbudować swój mini-PC, będą mogły nabyć prezentowaną obudowę za kwotę ok. 600 zł. Na rynek trafią dwie wersje kolorystyczne - ciemnoszara i srebrny mat.

Dane techniczne:

• model: M2 mini.

• format: mini-ITX

• wymiary (W x S x G): 235 x 150 x 328 mm

• materiał: stal, aluminium, szkło akrylowe

• waga: 3,1 kg

• kompatybilne formaty płyt głównych: m-ITX

• maks. wysokość chłodzenia CPU: 60 mm

• maks. długość karty graficznej: 295 mm

• format zasilacza: SFX, SFX-L

• liczba slotów rozszerzeń PCI-E: 2

• liczba zatok 2,5”: 2

• wbudowane wentylatory: 1 x 80 mm

• panel I/O: 1 x USB 3.0, 1 x USB-C 3.1 Gen 2