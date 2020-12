Western Digital łączy siły z RAIDIX

Western Digital zawarł partnerstwo ze specjalizującą się w programowych rozwiązaniach storage firmą RAIDIX – celem współpracy jest maksymalne wykorzystanie potencjału urządzeń Non-Volatile Memory Express (NVMe™) w aplikacjach RAID. Opracowane przez RAIDIX programowe rozwiązanie NVMe RAID jest w stanie zapewnić wydajność na poziomie do 10 million Input/Output Operations Per Second (IOPs) z 20 dysków, jednocześnie obsługując wiele różnych poziomów RAID (w celu zapewnienia najwyższej wydajności i ochrony integralności danych).

Zawarcie partnerstwa z RAIDIX jest ciepło przyjmowane przez klientów – jako, że pozwoli ono integratorom oraz dostawcom usług chmurowych na łatwą migrację z systemów storage bazujących na urządzeniach Serial ATA (SATA) do szybszych rozwiązań NVMe), osiągając w ten sposób wyższą wydajność i niższe opóźnienia.

Urządzenia NVMe SSD zapewniają najwyższa prędkość – jednak w środowiskach korporacyjnych niezbędne jest również zastosowanie zaawansowanych mechanizmów ochrony danych. Niezbędny jest tutaj taki system, który będzie odporny na błędy i zapewni bezpieczeństwo danych – ale w którym wdrożenie funkcji RAID spowoduje jednocześnie najmniejszy możliwy spadek wydajności.

Instalując oprogramowanie RAIDIX ERA, klienci mogą w prosty sposób implementować programowy RAID na dyskach Western Digital Ultrastar® NVMe SSD – co pozwoli im na skuteczne zabezpieczenie danych, przy jednoczesnym zachowaniu maksymalnej wydajności NVMe, bez żadnych wąskich gardeł pomiędzy procesorem, a jednostką storage.

Firma analityczna IDC prognozuje, że do 2023 79% trafiających na rynek urządzeń SSD będą stanowiły rozwiązania NVMe. Dzięki alokowaniu przetwarzanych danych w procesorach wektorowych wielordzeniowych CPU, rozwiązanie RAIDIX NVMe RAID zapewnia błyskawiczne wyliczanie sum kontrolnych, jednocześnie nie dopuszczając do obniżenia wydajności całego systemu. Pozwala to użytkownikom biznesowym skalować ich infrastrukturę storage z myślą o zapewnieniu niezbędnej pojemności i wydajności dla aplikacji takich jak business intelligence, analiza danych, wirtualizacja czy ERP – jednocześnie gwarantując spójność danych, niezawodność i redundancję.

Oprogramowanie RAIDIX zostanie udostępnione użytkownikom urządzeń Western Digital NVMe bez dodatkowych kosztów dla ośmiu urządzeń storage.