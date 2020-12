Delock wprowadza kable SATA dla pasjonatów moddingu

PC może nie tylko działać, ale i wyglądać. Wiedzą o tym doskonale komputerowi moderzy, którzy tworzą niepowtarzalne maszyny. Z myślą o entuzjastach firma Delock przygotowała świecące przewody SATA, które pozwolą się wyróżnić.

Nowości w portfolio niemieckiej marki to kable przeznaczone dla dysków SATA 6 Gbps. Tym, co je wyróżnia na tle standardowych przewodów to fakt, że w świetle ultrafioletowym jarzą się, tworząc ciekawą poświatę. Mogą one zatem stanowić ciekawą opcję dla fanów komputerowego tuningu, którzy chcą stworzyć unikalną, wyróżniającą się konstrukcję.



Producent przygotował kable SATA z efektem typu glow w kolorach zielonym i niebieskim. Każda z wersji kolorystycznych będzie dostępna w wariantach o długości od 20 do 70 cm. Świecące pod wpływem UV przewody będą kosztowały od kilku do kilkunastu złotych. W ofertach polskich sklepów pojawią się one w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Dostępne modele:

• Delock 82121 - niebieski, 20 cm

• Delock 82127 - niebieski, 30 cm

• Delock 82130 - niebieski, 50 cm

• Delock 82133 - niebieski, 70 cm

• Delock 82017 - zielony, 20 cm

• Delock 82064 - zielony, 30 cm

• Delock 82069 - zielony, 50 cm

• Delock 82112 - zielony, 70 cm