Xtorm Design – energia w pięknej oprawie

Firma Xtorm zaprezentowała nową serię produktów Xtorm Design, w skład której wchodzą dwa nowe powerbanki obsługujące ładowanie bezprzewodowe oraz dwie klasyczne ładowarki bezprzewodowe (w tym jedna, potrafiąca jednocześnie ładować dwa urządzenia!). Nowości wyróżniają się na tle konkurencji dużą pojemnością, obsługą szybkiego ładowania, kompatybilnością ze smartfonami Apple oraz nowoczesnym wzornictwem – na ich obudowach znajdziemy bowiem m.in. przyjemny w dotyku, antypoślizgowy materiał o oryginalnej fakturze.

Dwa pierwsze produkty z nowej serii to biurkowe ładowarki bezprzewodowe – idealne do ładowania nowoczesnych smartfonów obsługujących to rozwiązanie, w tym również nowych smartfonów firmy Apple.

Model XTORM WIRELESS DUAL CHARGING PAD (QI) MAGIC powinien zainteresować osoby, które często muszą ładować bezprzewodowo więcej niż jedno urządzenie – ładowarka pozwala bowiem na jednoczesne ładowanie dwóch smartfonów. Maksymalna moc ładowania to 15 W. Urządzenie mierzy 159 x 78 x 13 mm i waży 142 gramy. XTORM WIRELESS FAST CHARGING PAD (QI) to rozwiązanie nieco prostsze, ładujące w danej chwili tylko jedno urządzenie (max. 10 W). Oczywiście, obie nowości również są w pełni zgodne ze standardem ładowania bezprzewodowego wykorzystywanym w urządzeniach Apple.

Dwie kolejne nowości to z kolei idealne urządzenia dla użytkowników, którzy np. dużo podróżują i chcą mieć możliwość wygodnego doładowania swoich urządzeń również wtedy, gdy w pobliżu nie ma gniazdka: