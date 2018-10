Neffos C7 z aktualizacją systemu

Smartfon TP-Link Neffos C7, zaledwie po 5 miesiącach obecności na polskim rynku (premiera: koniec kwietnia 2018), otrzymał aktualizację do systemu operacyjnego Android 8.1 oraz do nakładki NFUI 8.0.

Dzięki aktualizacji do systemu operacyjnego Android 8.1 oraz do nakładki NFUI 8.0 smartfon Neffos C7 zyskał wiele nowych możliwości. Od teraz odblokować go można nie tylko za pomocą czytnika linii papilarnych, ale także - wykorzystując przednią kamerę – za pomocą opcji rozpoznawania twarzy.

W kategorii telefonów do 500 zł, w której znajduje się propozycja od TP-Linka, nie zawsze spotykamy tego typu rozwiązania. Prostsze stało się także udostępnienie sieci WiFi – teraz można to zrobić przez kod QR. Dodatkowo, dzięki rozwiązaniom firmy TP-Link, lidera wśród dostawców produktów sieciowych, Neffos posiada funkcję wzmacniacza sygnału i bez problemu zwiększa zasięg sieci bezprzewodowej. Po aktualizacji smartfon potrafi także zidentyfikować typ aplikacji, z której użytkownik aktualnie korzysta, i inteligentnie alokować zasoby pamięci. Atutem NFUI 8.0 jest regulacja zużycia baterii za pomocą dwóch trybów: Smart Power Saving oraz Ultra Power Saving, które przedłużają pracę smartfona, nawet kiedy zaczyna się on rozładowywać.

Zaktualizowany Neffos C7 posiada dodatkowe funkcje aparatu. Bardziej doświadczonym fotografom

z pewnością przypadnie do gustu zaawansowany Tryb Pro, który pozwala na samodzielne zarządzenia ustawieniami aparatu. Dokonane ulepszenia zoptymalizowały i przyśpieszyły pracę smartfona, m.in. podczas uruchamiania aplikacji. Błyskawiczne działanie będzie przydatne przy robieniu zdjęć.

W nowej wersji oprogramowania Neffosa C7 udoskonalono możliwość sterowania urządzeniem za pomocą gestów oraz w rękawiczkach. Nie zabrakło opcji wybudzania smartfona poprzez podwójne kliknięcie, czy wykonywania zrzutu ekranu przez przesunięcie po ekranie trzema placami.

Wychodząc naprzeciw wszystkim użytkownikom, projektanci TP-Link Neffos zadbali również o uproszczenie interfejsu. Od teraz ikony aplikacji są odpowiednio umiejscowione i mają bardziej dopracowany wygląd. Odświeżeniu uległa paleta kolorystyczna.

System NFUI 8.0 dostępny jest dla TP-Link Neffos C9A, X9 oraz C7. O kolejnych aktualizacjach firma TP-Link Neffos będzie informować na bieżąco.