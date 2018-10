Audictus Achiever - składane słuchawki stereo

Dobre słuchawki to nie tylko dźwięk, ale też wygoda użytkowania i materiały, pozwalające na długie użytkowanie. Model Achiever marki Audictus ma łączyć w sobie te właśnie elementy.



Audictus Achiever to model skonstruowany z myślą o mobilnych użytkownikach, chcących słuchać muzyki w tramwaju, na ulicy, podczas spaceru, jednym słowem wszędzie. Wyposażone w 40-milimetrowe przetworniki neodymowe mają oferować czysty dźwięk z solidną porcją basu. Zaletą Achieverów jest składana konstrukcja, umożliwiająca schowanie ich w damskiej torebce czy niewielkim plecaku. Producent zapewnia, że prosty i minimalistyczny design słuchawek przypadnie do gustu użytkownikom wielkomiejskiej przestrzeni.

Trwałość urządzeń mobilnych jest wystawiana na ciągłą próbę, dlatego producent postanowił zastosować w nich metalowy rdzeń pałąka. Kopuły słuchawek wykonano z twardego tworzywa dodatkowo pokrywając je aluminium. Same nauszniki dla większego komfortu obleczone zostały skórą. Na odpinanym przewodzie znajduje się pilot z wbudowanym mikrofonem umożliwiający prowadzenie, a także odbieranie i kończenie rozmów telefonicznych. W zestawie użytkownik znajdzie sztywne etui, przydatne podczas transportu.

Audictus Achiever są dostępne na rynku w cenie 199 zł.

Dane techniczne:

• Podłączenie: mini-jack 3,5 mm

• Średnica przetworników: 40 mm

• Materiały: aluminium i skóra

• Impedancja: 32 Ω

• Pasmo przenoszenia: 20 – 22 000 Hz

• Czułość: 103 dB +/- 3 dB

• Masa: 138 g