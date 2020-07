Współpraca Studio F. A. Porsche i AOC: monitor 4K z HDR 600

Do oferty marki AOC trafia stylowy monitor o rozdzielczości 4K. U32U1 jest wynikiem partnerstwa Studio F. A. Porsche i AOC. Monitor wyróżnia się ciekawie wyglądającą i funkcjonalną stopą.



4K UHD i VESA DisplayHDR 600



U32U1 został zbudowany, by cieszyć nie tylko swym wyglądem, ale też jakością wyświetlanego obrazu. Monitor korzysta z 10-bitowej matrycy IPS, która jest w stanie wyświetlić 1,07 mld kolorów przy rozdzielczości 3840 x 2160 px. Takie parametry pozwalają uzyskać wysoką ostrość oraz ładne przejścia kolorów – obecnie standardem jest 16,7 mln kolorów oraz rozdzielczość 1920 x 1080 px. Oprócz tego monitor otrzymał certyfikację VESA DisplayHDR 600. Przekłada się to na możliwość wyświetlenia wiarygodnie wyglądających kontrastowych scen w filmach i grach.



Użytkownicy nowszych ultrabooków i MacBooków mają możliwość wygodnego podłączania monitora za pomocą poręcznego złącza USB-C / Thunderbolt 3 bez korzystania z przejściówek.



Funkcjonalna i elegancka podstawa



Elementem przyciągającym uwagę w AOC U32U1 jest stopa o nowoczesnym kształcie. Dzięki wykonaniu z metalu jest ona solidna i zapewnia stabilne podparcie dla 32-calowego monitora. Poza walorami estetycznymi jej konstrukcja pozwala na regulację panelu w szerokim zakresie. Istnieje możliwość zmiany jego nachylenia, obrotu (w tym pivot), wysokości położenia oraz obrotu względem podstawy. Dzięki nietypowemu rozwiązaniu mocowania szczególnie ciekawie prezentuje się ustawienie portretowe, w którym część tylnego panelu pozostaje w standardowej pozycji.



Osoby preferujące użycie własnego uchwytu w standardzie VESA będą mogły z niego skorzystać. Tylny panel wyposażono w zamaskowane otwory o rozstawie 100 x 100.



Cena i dostępność:



Sugerowana cena detaliczna AOC U32U1 wynosi 4 329 PLN.



Nowy model zostanie wprowadzony do sprzedaży w lipcu br.