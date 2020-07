PowerWalker VI SCL - kompaktowe zasilacze awaryjne dla użytkowników domowych

PowerWalker VI SCL to zasilacze UPS adresowane do osób, które oczekują prostoty i niezawodności. Producent postawił na minimalistyczny design, kompaktowe wymiary i zestaw funkcji, który powinien sprawdzić się w domowym zaciszu. Cena zaś nie powinna nikogo przyprawić o zawrót głowy.

Zasilacze awaryjne PowerWalker VI SCL to konstrukcje do użytku domowego. Są one wykonane w topologii line-interactive i dostępne w wariantach o mocy od 360 W (600 VA) do 1800 W (3000 VA). Można je zatem wykorzystać do podtrzymania napięcia zarówno w high-endowych komputerach PC jak i urządzeniach o mniejszym zapotrzebowaniu na energię, np. systemach monitoringu wizyjnego.



Wszystkie modele UPS z serii PowerWalker SCL posiadają moduły odpowiedzialne za automatyczną regulację napięcia (AVR) oraz dotykowe ekrany LCD. Pozwalają one na szybki podgląd aktualnych parametrów pracy urządzenia, a użytkownicy mogą przewijać prezentowane informacje korzystając z gestów, do których mogli się przyzwyczaić obsługując inne dotykowe urządzenia, np. smartfony.

Zasilacze PowerWalker SCL oferują również porty RS232 oraz USB. Ten ostatni, dzięki obsłudze interfejsu HID, pozwala na komunikację z komputerem bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania. Jeśli jednak ktoś chciałby z takowego korzystać, producent przygotował aplikację ViewPower. Pozwala ona na zarządzanie i monitoring parametrów pracy UPS-ów, i jest dostępna do pobrania za darmo.

Zasilacze awaryjne PowerWalker SCL są już dostępne w sprzedaży. Do wyboru są wersje z gniazdkami typu F (Schuko), E (francuskie) i G (UK). Każda z nich posiada zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych i LAN (RJ-45/RJ-11). Ceny UPS-ów kształtują się następująco:



• PowerWalker VI 600 SCL FR o mocy 360 W w cenie ok. 230 zł;

• PowerWalker VI 800 SCL FR o mocy 480 W w cenie ok. 260 zł;

• PowerWalker VI 1000 SCL FR o mocy 600 W w cenie ok. 425 zł;

• PowerWalker VI 1500 SCL FR o mocy 900 W w cenie ok. 650 zł;

• PowerWalker VI 2000 SCL FR o mocy 1200 W w cenie ok. 730 zł;

• PowerWalker VI 3000 SCL FR o mocy 1800 W w cenie ok. 900 zł.