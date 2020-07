Natec Euphonie - nowy poziom ergonomii na co dzień

Natec Euphonie to mysz pionowa, która powstała według wytycznych specjalistów od ergonomii. Ma ona zapewnić komfort podczas wielogodzinnej pracy. Jednocześnie producent zadbał o funkcjonalność i wyposażył gryzonia w programowalne przyciski, ekran OLED i dwie technologie łączności.

Natec Euphonie to mysz o pionowym profilu obudowy. Pochylona pod kątem 57 stopni konstrukcja ma zapewniać naturalne ułożenie dłoni podczas pracy, redukować obciążenie mięśni i ucisk nadgarstka. Z komputerem gryzoń łączy się drogą bezprzewodową. Użytkownicy posiadający urządzenia z modułem Bluetooth mogą skorzystać z tej technologii i zapomnieć o donglach. Pozostali mają do dyspozycji schowany w spodniej części myszki nanoodbiornik korzystający z fal radiowych 2,4 GHz.



Podwójny tryb komunikacji można wykorzystać do szybkiego przełączania się między dwoma urządzeniami. Na górnej ściance myszy Natec Euphonie znajduje się niewielki wyświetlacz OLED. Dzięki niemu użytkownik może sprawdzić stan naładowania baterii, aktualnie wybraną technologię łączności czy rozdzielczość sensora. Ta ostatnia może mieć maksymalnie 2400 DPI. W razie potrzeby można ją obniżyć do 2000, 1600 lub 1200 DPI za pomocą znajdującego się na obudowie przycisku.



Mysz bezprzewodowa Natec Euphonie posiada łącznie dziewięć przycisków, z których pięć jest programowalnych. W swoich materiałach producent podkreśla wysoką jakość zastosowanych materiałów. Mają one zapewnić wrażenia na poziomie klasy premium i trwałość na lata. Za zasilanie odpowiada wbudowany akumulator o pojemności 500 mAh, który powinien przełożyć się na satysfakcjonujący czas pracy na jednym ładowaniu.



Mysz bezprzewodowa Natec Euphonie jest już dostępna w sprzedaży. Zainteresowani jej zakupem powinni przygotować około 130 zł.



Dane techniczne:



• łączność: bezprzewodowa - USB 2,4 GHz lub Bluetooth 5.0

• zasięg: do 10 metrów

• sensor: optyczny, 2400 DPI

• liczba przycisków: 9 (5 programowalnych)

• waga: 120 gramów

• wymiary (D x W x S): 112 x 33 x 57 mm

• zasilanie: wbudowany akumulator 500 mAh

• wymagania systemowe: Windows XP/Vista/7/8/10, Linux, Android, macOS