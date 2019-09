Western Digital prezentuje swój najzgrabniejszy przenośny dysk o pojemności 5TB

Western Digital Corp. zaprezentował na targach IFA 2019 odświeżone dyski z serii My Passport™ oraz My Passport for Mac. W wielokrotnie docenianej przez użytkowników i ekspertów serii My Passport pojawił się m.in. najzgrabniejszy i najcieńszy dysk o pojemności 5 TB w ofercie WD – urządzenie ma zaledwie 19,15 mm grubości. Stylowo zaprojektowany dysk z powodzeniem mieści się w dłoni czy kieszeni, jednocześnie oferując ogromną przestrzeń dyskową do przechowywania, organizowania i udostępniania dużej ilości zdjęć, klipów wideo, dokumentów i innych plików.

„Klienci od lat ufają dyskom My Passport, powierzając im wszelkie swoje cenne dane – od domowych filmów, po ważne firmowe dokumenty. Użytkownicy chcą mieć do dyspozycji coraz więcej przestrzeni dyskowej, zamkniętej w coraz to mniejszych i cieńszych obudowach – tak, by urządzenia do przechowywania danych były wygodne do przenoszenia i pasowały do ich innych sprzętów. Naszym celem jest zaoferowanie klientom najlepszych w swojej klasie rozwiązań, które pozwolą klientom na zabezpieczenie i zachowanie swoich cyfrowych wspomnień – tak, by były dostępne przez lata” – komentuje David Ellis, wiceprezes działu Content Solutions w Western Digital.

Nowe, stylowe dyski są dostępne w wielu pojemnościach – do 5 TB*. Produkty z serii My Passport oferowane są w nowych wersjach kolorystycznych – czarnej, niebieskiej i czerwonej w przypadku My Passport oraz Midnight Blue (granat) w przypadku My Passport for Mac.

Urządzenia wchodzące w skład serii My Passport są sformatowane dla Windows® 10 i wyposażone w złącze USB 3.0 (kompatybilne z USB 2.0). My Passport for Mac jest sformatowany dla macOS Mojave i wyposażony w złącze USB-C™.

Aby pomóc klientom w zabezpieczeniu swoich plików, wszystkie nowe dyski oferowane są z oprogramowaniem WD Discovery™ oraz WD Security™ (ochrona hasłem i szyfrowanie sprzętowe AES 256-bit), funkcjami importu danych z serwisów społecznościowych oraz chmur (np. Facebook, Dropbox oraz Google Drive™)** oraz narzędziami WD Drive Utilities™. Nowości charakteryzują się najwyższą jakością, typową dla Western Digital i objęte są trzyletnią ograniczoną gwarancją.

Ceny i dostępność

Nowe, kompaktowe dyski są już dostępne od $79.99 MSRP USD za wersję 1TB – m.in. w Western Digital Store, Best Buy oraz Amazon.com, a wkrótce powinny pojawić się również w ofercie innych sklepów. Więcej informacji znaleźć można na stronie WD lub na stoisku Western Digital na targach IFA Berlin (hala 17, stoisko 201).