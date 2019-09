Firma Hama pokazuje nowości na targach IFA – słuchawki Bluetooth z kontrolą głosu

Międzynarodowe targi elektroniki użytkowej IFA, co roku przyciągają do Berlina tysiące osób zainteresowanych nowinkami technologicznymi. W tym roku po raz kolejny udział w nich jako wystawca weźmie firma Hama, prezentując odwiedzającym swoje nowości produktowe. Wśród nich znajdą się trzy modele słuchawek Bluetooth z kontrolą głosu, umożliwiającą korzystanie z ich funkcjonalności bez konieczności trzymania smartfona w dłoni, a jedynie poprzez wydawanie poleceń głosowych.

„Voice”, „Voice Neck” i „Voice Sport” – za tymi nazwami kryją się słuchawki dołączające do oferty niemieckiego producenta elektroniki użytkowej – firmy Hama, które swoją premierę będę miały podczas targów IFA w Berlinie, które odbędą się w dniach 6-11 września br. Te i inne nowości od Hamy, można będzie obejrzeć w hali 10.2.

Wydaj polecenie i ciesz się wygodą

Jeszcze do niedawna słuchawki były sprzętem, który jedynie transmitował dźwięk. Dziś, wraz z rozwojem technologii i rosnącymi potrzebami użytkowników, producenci oferują coraz bardziej zaawansowane rozwiązania. Wśród nich na wyróżnienie zasługują słuchawki Bluetooth z zintegrowanym mikrofonem i kontrolą głosu od firmy Hama, które dzięki podłączeniu do smartfona posiadającego dostęp do Internetu pozwalają na bezpośrednie komunikowanie się z Siri lub Asystentem Google za pomocą poleceń głosowych. Oznacza to, że możesz na przykład użyć Siri do wysłania wiadomości e-mail lub WhatsApp czy też do nawiązania połączenia albo poprosić asystenta o podanie godziny lub sprawdzenie pogody na jutro. Dodatkowo wydając odpowiednie polecenie można zarządzać odtwarzaczem muzyki – przejść do następnego lub poprzedniego utworu czy tez pogłośnić lub ściszyć muzykę. I to wszystko bez użycia smartfona – w czasie wydawania polecenia głosowego może on cały czas pozostawać w torbie, plecaku czy kieszeni - nie musisz już trzymać go w dłoni. To bardzo wygodne rozwiązanie.

Dla każdego coś dobrego

Firma Hama przygotowała słuchawki Bluetooth z kontrolą głosu w trzech wariantach przystosowanych do różnych potrzeb współczesnych użytkowników. Wśród nich znajduje się jedna wersja nauszna i dwa modele douszne. Nauszne słuchawki „Voice” posiadają miękkie poduszki dla najwyższej wygody ich użytkowania. Ich idealne dopasowanie zmniejsza niepożądany hałas z zewnątrz, dzięki czemu możesz cieszyć się najwyższą jakością dźwięku bez zakłóceń. Oba modele douszne, „Voice Neck” i „Voice Sport”, są bardzo lekkie i wygodne w noszeniu pomimo solidnej, metalowej obudowy. Słuchawki „Voice Neck” są zabezpieczone pasem na szyję, natomiast w modelu „Voice Sport” ergonomiczne zaczepy na uszy zapewniają bezpieczne dopasowanie nawet podczas uprawiania sportu. Dodatkowym argumentem przemawiającym za wyborem ich do treningu jest fakt, że metal, z którego zostały wykonane jest wysoce odporny na pot. Silikonowe wkładki dołączone do słuchawek dousznych dostępne są w trzech rozmiarach (S, M, L). Maksymalny czas działania słuchawek „Voice” to 375 godzin na jedynym ładowaniu, natomiast modeli „Voice Neck” i „Voice Sport” – 120 godzin. Maksymalny czas rozmowy to w przypadku pierwszego rozwiązania 18 godzin, a pozostałych dwóch – 9 godzin. Ładowanie trwa z kolei odpowiednio 3 i 2 godziny.

Słuchawki trafią do sprzedaży w Polsce w czwartym kwartale tego roku. Ich cena nie jest jeszcze znana.