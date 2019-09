NVIDIA Quadro RTX 6000 napędza najszybszego laptopa na świecie — ASUS ProArt StudioBook One

Firmy NVIDIA i ASUS poinformowały dzisiaj, że karta graficzna Quadro RTX™ 6000 będzie napędzać najpotężniejszego laptopa na świecie, ASUS ProArt StudioBook One. Dołącza on do 11 innych nowych komputerów RTX Studio, mających swoją premierę na IFA - największych na świecie targach poświęconych elektronice użytkowej, i zwiększa tym samym całkowitą liczbę systemów RTX Studio do 39.

Karta Quadro RTX 6000, będąca sercem laptopa ProArt StudioBook One, umożliwia twórcom i innym innowatorom wykorzystanie mocy zaawansowanej stacji roboczej, nie będąc przykutym do biurka. Niezależnie od tego, gdzie muszą podjąć się zadania, profesjonaliści mogą wykorzystać laptopa opartego na platformie RTX Studio do obsługi ogromnych zbiorów danych i przyspieszyć obliczenia takich wymagających procesów jak tworzenie animacji 3D, renderowanie fotorealistycznych projektów, edycja wideo 8K, wizualizacja wolumetrycznych zestawów danych geofizycznych czy tworzenie projektów budynków w VR.

Komputery RTX Studio, które integrują w sobie karty graficzne NVIDIA Quadro RTX lub GeForce RTX™, zapewniają milionom profesjonalistów takie zaawansowane funkcje jak ray tracing w czasie rzeczywistym, sztuczną inteligencję i akcelerację wideo 8K RED.

„Mobilne stacje robocze RTX Studio oferują najnowocześniejsze funkcje, które zapewniają najwyższą wydajność w smukłym, przenośnym formacie”, powiedział Bob Pette, wiceprezes ds. profesjonalnej wizualizacji w firmie NVIDIA. „Twórcy i inni profesjonaliści wykorzystujący platformy mobilne zasilane przez Quadro RTX 6000 mogą wykorzystać zaawansowane funkcje i wydajność kart RTX do pracy nad najbardziej wymagającymi projektami w dowolnym miejscu”.

ASUS ProArt StudioBook One zapewnia perfekcyjne połączenie wydajności i mobilności z mocą karty Quadro RTX 6000 oraz nowatorskimi funkcjami referencyjnego systemu NVIDIA „ACE”, na który składają się:

• 24GB ultraszybkiej pamięci karty graficznej do obsługi dużych scen, modeli, zestawów danych i złożonych procesów pracy w aplikacjach.

• Rdzenie RT oraz Tensor architektury NVIDIA Turing™, zapewniające ray tracing w czasie rzeczywistym, zaawansowane cieniowanie i narzędzia wspomagane sztuczną inteligencją w celu przyspieszenia procesów roboczych.

• Zaawansowany układ chłodzenia z wykorzystaniem ultracienkich tytanowych komór parowych.

• Ulepszona technika NVIDIA Optimus umożliwiająca płynne przełączanie pomiędzy dedykowaną i zintegrowaną kartą graficzną , w oparciu o wymagania danego programu, bez potrzeby ponownego uruchamiania aplikacji lub restartu systemu.

• Wysokiej wydajności smukły zasilacz 300W zapewniający najwyższe parametry pracy w obudowie o połowie mniejszej niż tradycyjne zasilacze o tej mocy.

• Profesjonalny wyświetlacz 4K 120Hz z certyfikatem PANTONE i 100% pokryciem kolorów Adobe RGB, najwyższą dokładnością odwzorowania kolorów oraz fabryczną kalibracją dla uzyskania doskonałych efektów wizualnych od razu po wyjęciu z pudełka.

„ASUS ProArt StudioBook One jest pierwszym laptopem, który posiada kartę graficzną NVIDIA Quadro RTX 6000, zapewniając najszybszą na świecie wydajność, dzięki czemu użytkownicy mogą wykonywać skomplikowane operacje w dowolnym miejscu” - powiedział Samson Hu, CEO firmy ASUS. „Nasi klienci mogą szybko renderować animacje, edytować filmy 8K w czasie rzeczywistym lub przeprowadzać analizy danych w sposób bardziej płynny i wydajny niż dotąd”.

Laptopy z rodziny Acer ConceptD: zaprojektowane z myślą o mocy, współpracy oraz mobilności

Firma Acer poinformowała o najnowszych laptopach z rodziny ConceptD, w tym modelach ConceptD Pro wyposażonych w karty graficzne NVIDIA Quadro®, zaprojektowanych w celu zapewnienia najwyższej wydajności i doskonałej żywotności baterii przez wiele godzin nieprzerwanego użytkowania.

W skład rodziny laptopów umożliwiających twórcom korzystanie z szeregu aplikacji akcelerowanych przez karty NVIDIA RTX, wchodzą następujące modele:

• ConceptD 9 Pro oraz ConceptD 7 Pro, wyposażone w karty graficzne NVIDIA Quadro RTX 5000. Laptopy te przeznaczone są do symulacji inżynieryjnych, animacji i edycji wideo.

• Seria ConceptD 5 Pro, wyposażone w karty graficzne Quadro RTX 3000 i posiadająca panele o rozdzielczości 4K UHD, co sprawia że doskonale nadają się do projektowania CAD i tworzenia treści 3D.

• ConceptD 5 z kartą graficzną GeForce RTX 2060, który dostępny jest w wersjach 15- i 17-calowych oraz panelami o rozdzielczościach do 4K UHD.

Platforma RTX Studio obejmuje teraz również komputery stacjonarne

Dla twórców, którzy wolą dać upust swojej kreatywności na potężnych komputerach stacjonarnych, NVIDIA rozszerzyła program RTX Studio o sześć komputerów RTX Studio klasy desktop od firm Acer, ASUS, HP i MSI:

• Acer ConceptD 900 oraz ConceptD 500 z kartami graficznymi GeForce RTX 2070, RTX 2060 lub Quadro RTX 6000.

• ASUS ProArt Station D940MX oraz Mini PC ProArt PA90 z kartami graficznymi GeForce RTX 2080, RTX 2070 lub RTX 2060.

• HP Envy Desktop z kartami graficznymi GeForce RTX 2060.

• MSI Prestige P100 z kartami graficznymi GeForce RTX 2060 i szybszymi.

Komputery stacjonarne RTX Studio są wyposażone w karty graficzne Quadro lub GeForce RTX, procesory Intel Core i7 9700 lub ich odpowiedniki, dużą ilość pamięci RAM i szybką pamięć masową zamknięte w eleganckich obudowach przygotowanych z myślą o twórcach.