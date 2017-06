vívosmart 3 – monitor aktywności z funkcjami monitorowania kondycji i stresu

W sprzedaży dostępny jest już najnowszy monitor aktywności marki Garmin - vívosmart 3. Urządzenie wprowadza zaawansowane narzędzia do pomiaru kondycji takie jak określanie pułapu tlenowego i wieku sprawnościowego, monitorowanie samopoczucia i całodzienne śledzenie obciążeń do popularnej rodziny vívosmart. Dzięki technologii nadgarstkowego pomiaru tętna Garmin Elevate™, vívosmart 3 zapewnia całodobowe monitorowanie pulsu1, a także automatycznie śledzi aktywność – w tym pokonane kroki i piętra, spalone kalorie, intensywne minuty, sen i wiele więcej. Oferuje także inteligentne powiadomienia, by pozostawać w łączności w każdej chwili. Urządzenie wyposażono w ultrasmukłą obudowę i ukryty wyświetlacz, który jest widoczny tylko wtedy, kiedy jest rzeczywiście potrzebny. Bateria vívosmart 3 działa do pięciu dni, a urządzenie może być noszone podczas pływania lub pod prysznicem.

„Użytkownicy są coraz bardziej świadomi aspektów zdrowotnych i interesują się wglądem w statystyki aktywności” – mówi Jakub Szałamacha, Marketing Manager Garmin Polska – „Nie same dane są jednak istotne, a to jak przekładają się na nasze zdrowie i samopoczucie. Dzięki nowym narzędziom do pomiaru kondycji i samopoczucia, takim jak określanie wieku sprawnościowego i całodzienne śledzenie obciążeń, vívosmart 3 jest w stanie przedstawić te informacje w łatwej do zrozumienia formie. To pierwszy na rynku monitor aktywności, który oferuje taką możliwość.”

Monitoring kondycji, pułap tlenowy i trening siłowy z liczeniem powtórzeń

vívosmart 3 wprowadza ekscytujące narzędzia do monitorowania kondycji, by zapewnić użytkownikom możliwość lepszego zrozumienia tego, jak na aktywność fizyczną reagują ich ciała. To pierwszy produkt z rodziny Garmin vivo, który szacuje pułap tlenowy – mierzalny wskaźnik kondycji aerobowej, dotychczas dostępny tylko w zaawansowanych zegarkach biegowych Garmin. Użytkownicy widzą wynik pomiaru przedstawiony na prostej skali poziomu kondycji – od słabego do doskonałego. Pułap tlenowy jest także wykorzystywany do obliczania wieku sprawnościowego – wskaźnika, który w łatwy do zrozumienia sposób przedstawia poziom kondycji w kontekście wieku. Dzięki intensywnym i regularnym ćwiczeniom użytkownik może podnieść swój pułap tlenowy i obniżyć wiek sprawnościowy. vívosmart 3 posiada także nową funkcję treningu siłowego, która pozwala skupić się na wykonywanych ćwiczeniach, licząc powtórzenia za użytkownika. Trening Siłowy zlicza powtórzenia, serie, a nawet czas odpoczynku pomiędzy nimi podczas treningu z ciężarem własnego ciała oraz z dodatkowym obciążeniem. Informacje te są synchronizowane z Garmin ConnectTM, gdzie można je później przeglądać ze szczegółami.

Całodzienne śledzenie obciążeń, monitorowanie samopoczucia i poziomu stresu

Dla osób zorientowanych na zdrowie poprawa samopoczucia jest równie ważna, co czas spędzony na ćwiczeniach fizycznych. Właśnie dla nich vívosmart 3 oferuje monitorowanie samopoczucia i całodzienne śledzenie obciążeń. Kiedy się nie ruszasz, the vívosmart 3 śledzi zmienność tętna i wykorzystuje ją do obliczenia poziomu obciążeń, wyświetlanego jako wykres w urządzeniu. Wysoki poziom stresu? vívosmart 3 wyposażony jest w funkcję ćwiczeń oddechowych, by pomóc w odprężeniu i obniżyć poziom stresu. Długoterminowy wykres poziomu obciążeń dostępny jest w Garmin Connect, dzięki czemu można odkryć ich źródła i wprowadzić zmiany w stylu życia, by unikać i lepiej radzić sobie z sytuacjami stresowymi.

Poza śledzeniem kroków, tętna, pokonanych pięter, spalonych kalorii, dystansu i snu, vívosmart 3 mierzy też aktywność poprzez Intensywne Minuty, które monitorują Twoją aktywność zgodnie z zaleceniami najważniejszych organizacji zdrowotnych. Dzięki Garmin Move IQTM nie trzeba przejmować się rozpoczynaniem i kończeniem aktywności w urządzeniu. Funkcja Move IQ automatycznie wykrywa i mierzy czas aktywności takich jak spacerowanie, bieganie, jazda na rowerze, pływanie czy trening na maszynie eliptycznej. Po synchronizacji z Garmin Connect zapisane aktywności można przeglądać ze szczegółami.

Inteligentne powiadomienia, funkcje smart i Garmin Connect Insights

vívosmart 3 automatycznie synchronizuje się z aplikacją mobilną Garmin Connect w ciągu dnia, by zapisywać statystyki do łatwego przeglądania. W Garmin Connect, bezpłatnej społeczności online, użytkownicy mogą przeglądać swoje aktywności, treningi siłowe, poziom obciążeń, sen, brać udział w internetowych wyzwaniach z przyjaciółmi i zdobywać wirtualne odznaki. Mogą także uzyskiwać wgląd do Garmin Connect Insights – inteligentnych podpowiedzi dopasowanych indywidualnie do każdego użytkownika, które ułatwiają osiąganie zaplanowanych celów, w tym porad ekspertów. Dla dodatkowej motywacji, Insights pokazuje również porównania z innymi użytkownikami.

Łączność w wygodny sposób zapewniają inteligentne powiadomienia z alarmem wibracyjnym, które wprost na nadgarstek dostarczają e-maile, wiadomości tekstowe, połączenia, przypomnienia z kalendarza i aplikacji, wiadomości z mediów społecznościowych i wszelkie inne powiadomienia ze zgodnego smartfonu2. vívosmart 3 umożliwia też sterowanie muzyką w smartfonie, alarm ułatwiający odnalezienie zgubionego telefonu i zdalne sterowanie kamerą Garmin VIRB (do nabycia osobno).

Najlepszy styl w każdej sytuacji

Dzięki dyskretnemu paskowi i nowej, smuklejszej obudowie, vívosmart 3 idealnie dopełnia każdy strój. Urządzenie wyposażono w ukryty wyświetlacz, który jest widoczny tylko wtedy, kiedy zostanie aktywowany gestem, przez alarm lub powiadomienie. Kiedy nie jest używany, ekran całkowicie gaśnie.

vívosmart 3 dostępny jest w dwóch kolorach (czarnym i fioletowym) i dwóch rozmiarach (normalnym i dużym). Jest idealnym towarzyszem w biurze, na siłowni, basenie, studiu jogi i wszędzie poza nimi.