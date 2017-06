Shadow Rock TF 2: kolejny mocny cooler top flow od be quiet!

be quiet!, lider na rynku zasilaczy do komputerów PC w Niemczech od 11 lat z rzędu*, dodaje do swojego portfolio nowy cooler CPU. Shadow Rock TF 2, który jest następcą udanego modelu Shadow Rock TF, posiada kilka usprawnień, które w znaczący sposób zwiększają jego możliwości względem swojego poprzednika. Niskoprofilowy design typu top flow i wydajność na poziomie 160W TDP sprawiają, że Shadow Rock TF 2 jest idealnym rozwiązaniem dla wydajnych kompaktowych systemów PC, wymagających mocnego chłodzenia.



Wydajne i ciche chłodzenie dzięki żebrom radiatora połączonym z podstawą coolera

Pięć wysokowydajnych miedzianych rurek cieplnych o średnicy 6mm z aluminiowymi zakończeniami nadaje Shadow Rock TF 2 nowoczesny wygląd. Całkowicie przeprojektowany design żeber radiatora znacznie poprawia natomiast wydajność chłodzenia – bezpośrednie połączenie finów radiatora z podstawą coolera przyspiesza bowiem odprowadzanie ciepła z procesora. W rezultacie Shadow Rock TF 2 schładza procesor wyraźnie efektywniej od swojego poprzednika. Dodatkowe wsparcie dla chłodzenia zapewnia zoptymalizowany pod kątem ciszy wentylator be quiet! 135mm, posiadający trwałe łożysko typu „rifle” oraz sspecjalnie zaprojektowane łopatki. Chłodzenie generuje dźwięk na poziomie jedynie 24,4dB(A) przy maksymalnie 1400 obrotach na minutę.





Inteligentny, kompaktowy design top flow zapewnia maksymalną kompatybilność

Wysoki jedynie na 112mm (włączając wentylator), Shadow Rock TF 2 jest doskonałym rozwiązaniem do chodzenia mocnych komputerów PC z ograniczoną przestrzenią w obudowie. Małe, ułożone ukośnie żebra radiatora przenoszą chłodne powietrze na komponenty sąsiadujące z gniazdem procesora, poprawiając tym samym temperaturę wewnątrz obudowy, co jest szczególnie przydatne w małych obudowach. Co ważne, Shadow Rock TF 2 posiada elementy montażowe do wszystkich gniazd Intel oraz AMD, w tym także AM4.

Świetne wykonanie i przystępna cena

Shadow Rock TF 2, który został zaprojektowany w Niemczech, gdzie przeprowadza się także kontrolę jakości produktów, oferuje najlepszy stosunek ceny do wydajności w segmencie kompaktowych coolerów CPU klasy premium. be quiet! udziela na produkt trzyletnią gwarancję producencką.

Cena sugerowana modelu Shadow Rock TF 2 wynosi 60€.