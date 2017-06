Laptop Razer Blade Stealth w nowej wersji

Razer działa na rynku laptopów dopiero kilka lat, ale nie da się ukryć, że oferuje jedne z ciekawszych urządzeń. Mamy tutaj zachowaną mobilność przy świetnej wydajności, co niestety wiąże się również z wysoką ceną.



Firma ta postanowiła zmienić design swoich komputerów, które do tej pory miały liczne zielone akcenty, duże logo Razera czy LEDy. Odświeżona wersja Blade Stealth oferuje dużo przystępniejsze wzornictwo. Nowość ma szarą obudowę, klawiaturę podświetlaną na biało oraz cieńsze ramki dookoła ekranu. Wyświetlacz ma wielkość 13,3 cala i rozdzielczość 3200 x 1800 pikseli. Oferuje on 100% pokrycie palety kolorów RGB i jasność 400 nitów. Model ten jest nieco cięższy od poprzednika i waży 1,33 kilograma. Posiada także port USB typu C z obsługą Thunderbolt 3, co pozwala podłączyć do niego zewnętrzną stację dokującą z kartą graficzną.





Cena Blade Stealth w wersji 13,3 cala wyniesie 1399 dolarów. Pod maską znajdziemy Inte Core i7 o taktowaniu 2,7 GHz, zintegrowaną grafikę Intel HD Graphics 620, do 16 GB pamięci RAM i 256 GB dysk SSD. Za wersję z 1 TB zapłacimy niecałe 2000 dolarów.