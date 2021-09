Nowe monitory AOC AGON PRO z HDR, HDMI 2.1 i czasem reakcji 1ms

Marka jednego z liderów wśród producentów monitorów gamingowych i akcesoriów − AGON by AOC − prezentuje dwa nowe monitory z linii AGON PRO przeznaczonej dla najbardziej wymagających użytkowników. AG32UX to model o przekątnej 31,5 cala, rozdzielczości 4K i odświeżaniu z częstotliwością 144Hz. Natomiast AG274FZ to monitor z 27-calową matrycą, rozdzielczością FHD i odświeżaniem 260Hz. Oba modele wyposażono w ekrany lPS z czasem reakcji 1 ms (GtG).



AG324UX: bezkompromisowa specyfikacja

AG324UX cechuje się 10-bitowym panelem IPS (1.07 miliarda kolorów) o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px). Za pomocą złącza DisplayPort 1.4 ze wsparciem technologii DSC prześlemy obraz tej rozdzielczości z maksymalnym odświeżaniem 144 razy na sekundę. Złącze HDMI 2.1 pozwala natomiast na przesyłanie obrazu 4K 120Hz, dzięki czemu monitor jest w stanie wykorzystać pełnię możliwości konsol nowej generacji.

Czas reakcji na poziomie 1ms GtG, MPRT sprawia, że rozgrywka będzie pozbawiona nieprzyjemnego smużenia. Z kolei technologie AMD FreeSync Pro oraz NVIDIA G-Sync, z którymi zgodny jest monitor, wyeliminują rozrywanie obrazu. Pokrycie 99.8% przestrzeni barwowej DCI-P3 zapewni bardzo dobre odwzorowanie kolorów, a dzięki HDR400 kontrast będzie jeszcze lepszy.

Produkt wyposażono również w dwa 8-watowe głośniki ze wsparciem technologii DTS. Predefiniowane w OSD profile takie jak: Game Colour, Shadow Control, Frame Counter czy Dial Point sprawiają, że ustawienie monitora do rozgrywki jest jeszcze prostsze.

Wygoda użytkowania i produktywność

Znajdujące się w obudowie AG324UX złącze USB-C z zasilaniem Power Delivery 90W ułatwi podłączenie większości urządzeń mobilnych. Funkcja Picture by Picture zwiększa produktywność działania poprzez wyświetlanie obrazu z dwóch źródeł jednocześnie. Peryferia podłączone do 4-portowego huba USB pozwolą obsługiwać dwa urządzenia za pomocą jednego zestawu klawiatury, myszy i monitora dzięki przełącznikowi KVM. Regulacja pochylenia, wysokości i obrotu ekranu umożliwią zajęcie ergonomicznej pozycji, a obrót ekranu o 90 stopni (pivot) będzie idealny do pracy z dłuższymi dokumentami. Będący częścią zestawu przewodowy pilot ułatwia dostęp do menu OSD.

Ekran okalają z trzech stron smukłe ramki. Monitor, zarówno z przodu, jak i z tyłu ma podświetlenie RGB, dodatkowo wyświetla na biurku logo AGON. Wzornictwo zostało wyróżnione nagrodą reddot design.

AG274FZ: wyświetlacz dla fanów gier FPS

Model AG274FZ wyposażony w szybki panel IPS (częstotliwość odświeżania 240 lub 260Hz w trybie overclock, czas reakcji 1ms GtG) to idealne rozwiązanie dla entuzjastów tytułów FPS. Monitor wspiera technologię Adaptive-Sync poprawiającą płynność wyświetlanego obrazu. Pokrycie 110.5% palety kolorów sRGB oraz standard DisplayHDR400 gwarantują dobre odwzorowanie kolorów i szeroki zakres tonalny.

AG274FZ cechuje się takim samym, nagradzanym wzornictwem, jak jego większy brat oraz podświetleniem RGB. W tym urządzeniu również zastosowano stopę o regulacji wysokości ekranu, a także 4-portowy hub USB. Wbudowane głośniki 5-watowe wspierają technologię DTS sound.

Cena i dostępność

Sugerowane ceny detaliczne AOC AG32UX i AG274FZ wynoszą odpowiednio 5 109 PLN i 2 189 PLN Będą one dostępne w sprzedaży od września.